Handball-WM 2025 Frankreich startet souverän, Italien überrascht

Die Franzosen sind mühelos in die Handball-WM 2025 gestartet. Gegen Asienmeister Katar siegte der Mitfavorit im ersten Vorrundenspiel der Gruppe C am Dienstag (14.1.2025) mit 37:19 (18:10). In der Gruppe D gelang Italien mit dem 32:25 (17:11)-Erfolg gegen Tunesien eine erste Überraschung.

Von Julie Bärthel

Bei Frankreichs Handballern fehlten zum Auftakt ein paar der bekannten Namen der vergangenen Jahre. Nikola Karabatic beendete seine Karriere, Gummersbachs Kentin Mahé wurde kurz vor dem Turnier aus dem Kader gestrichen, Dika Mem (FC Barcelona) saß nur auf der Bank. Nach seiner Schulter-OP befinde sich der Linkshänder in der Phase "der schrittweisen Rückkehr in den Handball", so der Verband vor dem Turnier.

Mem kam erst nach 18 Minuten ins Spiel, traf sofort zum zwischenzeitlichen 12:6 - Frankreich wurde der Favoritenrolle von Anfang an gerecht. Mit der Halbzeitsirene setzte Romain Lagarde einen sehenswerten Schlusspunkt zur 18:10-Führung für die Franzosen.

Katar mit schwacher Vorstellung in der Offensive

Der amtierende Europameister ließ Katar auch nach der Halbzeit nicht den Hauch einer Chance und schraubte den Vorsprung schnell auf eine 10-Tore-Differenz. Wie bereits in der ersten Hälfte konnte sich das Team von Trainer Veselin Vujović bei Torwart Anadin Suljaković bedanken, dass das Ergebnis nicht noch höher ausfiel. Der 26-Jährige von der HSG Wetzlar hielt mehrmals spektakulär, am überraschend lockeren Aufgalopp der Franzosen konnte er trotzdem nichts ändern - zu schwach war die katarische Offensive. Erfolgreichster Werfer in der Porec Zatika Arena war Frankreichs Rückraum-Hüne Thibaud Briet mit sieben Treffern.

Domenico Ebner feiert den italienischen Auftaktsieg

Italien jubelt bei WM-Comeback

Deutlich enger ging es in der ersten Partie dieser WM zu, ein Nervenkrimi war es in der Jyske Bank Boxen in Herning aber auch nicht. Italien feierte beim 32:25 gegen Tunesien nicht nur sein WM-Comeback, sondern auch direkt den ersten Sieg. Dank eines starken Domenico Ebner (SC DHfK Leipzig) im Tor konnte Italien schnell in Führung gehen und behauptete sie über die komplette Spieldauer. Vorne überzeugte mit Leo Prantner (HBW Balingen-Weilstetten) ein zweiter Bundesliga-Spieler, der insgesamt zehnmal traf und am Ende zum wertvollsten Spieler der Partie gewählt wurde.

"Ein bisschen Dolce-Vita-Stimmung hier in Dänemark", strahlte Ebner am Sportschau-Mikrofon. "Dieser Sieg ist riesig!"

Italien hat damit gute Chancen aufs Weiterkommen, die besten drei Mannschaften jeder Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein. Dort könnten die Italiener auf Deutschland treffen, das DHB-Team startet am Mittwoch gegen Polen ins Turnier.