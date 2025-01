liveblog Handball-WM im Liveblog Die "dänische Kolonne" darf nicht ins Laufen kommen Stand: 20.01.2025 20:05 Uhr

Gegen Gastgeber und Top-Favorit Dänemark sind die deutschen Handballer Außenseiter. Hier gibt es alle News zum ersten Hauptrunden-Spiel der Handball-WM.

Von Jens Mickler, Christian Hornung und Tim Osing

20:02 Uhr

Gidsel will mit Sieg nach Deutschland zurück

Apropos Dänen in der Bundesliga. Zwölf Spieler vom 18-Mann-Kader von Nikolaj Jacobsen spielen in der deutschen Top-Liga. Darunter der amtierende Welthandballer, Mathias Gidsel. "Für uns ist das eins der wichtigsten Spiele bei dieser WM. Fast alle in unserem Team spielen in der Bundesliga. Wir wollen nach Deutschland zurückkehren und sagen: Wir haben Deutschland geschlagen", kündigte Gidsel selbstbewusst an.

19:15 Uhr

Machulla über die "dänische Kolonne"

Im Kader der Dänen stehen gleich sieben Spieler der SG Flensburg-Handewitt. Maik Machulla, von 2017 bis 2023 SG-Trainer, hat mit Kevin Møller, Emil Jakobsen, Mads Mensah Larsen oder Simon Pytlick noch zusammengearbeitet, kennt das dänische Team bestens.

Im Gespräch mit der Sportschau stufte der künftige Coach der Rhein-Neckar Löwen die Chancen der DHB-Auswahl ein. Für das junge Team sei es "die maximal größte Herausforderung", so Machulla, gegen eine große Heimkulisse zu spielen sei dagegen kein großes Problem. "Wir haben gegen Frankreich bewiesen, dass wir dafür sorgen können, dass die Halle irgendwann leise war", sagte der 48-Jährige.

Das deutsche Team müsse aber in seiner Chancenauswertung deutlich konsequenter werden. "Wenn wir einfache Fehler machen, wenn wir Fehlwürfe haben und die dänische Kolonne kommt ins Laufen, dann wird es brutal schwer", so Machulla. "Wir müssen ins 6 gegen 6 kommen, müssen Mann gegen Mann verteidigen können und nicht das Laufduell verlieren."

18:40 Uhr

Deutsche Handballer haben "eine Rechnung offen"

Erstmals ist die deutsche Mannschaft in diesem Turnier Außenseiter. Das Team hat nichts zu verlieren, und nach dem Olympia-Endspiel noch "eine Rechnung offen", wie Lukas Mertens am Montag sagte.

17:32 Uhr

Meckes - "Gehen mit Rückenwind in Hauptrunde"

Sportvorstand Ingo Meckes hat nach der Vorrunde mit drei Siegen aus drei Spielen ein positives Zwischenfazit gezogen. "Wir haben vor der WM gesagt, wir wollen mit einer optimalen Punkteausbeute in die Hauptrunde gehen. Jetzt können wir einen Haken dahinter machen. Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert und gehen mit Rückenwind in die zweite Phase des Turniers", sagte Meckes am Montag.

Ein paar Fragezeichen gibt es dennoch beim DHB-Team. Mehr dazu hier:

16:54 Uhr

Willkommen!

Auf die deutschen Handballer wartet zum Auftakt der WM-Hauptrunde der erste richtige Härtetest. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason ist gegen Titelverteidiger Dänemark an diesem Dienstag (20.30 Uhr, live im Ersten und auf sportschau.de) klarer Außenseiter.

Im vergangenen Jahr hatte das DHB-Team sowohl im Halbfinale bei der Heim-EM als auch im Olympia-Endspiel von Paris gegen die Auswahl um Welthandballer Mathias Gidsel verloren. Bei den Sommerspielen war die Niederlage mit 26:39 besonders deutlich.

Allzu viel Bedeutung will das Team um Juri Knorr dem WM-Kracher nicht beimessen. Schließlich hat man selbst im Falle einer Niederlage das Erreichen des Viertelfinals noch in der eigenen Hand. Die anderen Hauptrunden-Gegner sind am Donnerstag Italien sowie am Samstag Tunesien.