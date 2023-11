Siebter Sieg in Serie Handballerinnen gewinnen WM-Test gegen Ungarn Stand: 05.11.2023 16:16 Uhr

Die deutschen Handballerinnen haben sich mit einem Testspiel-Erfolg gegen Ungarn Selbstvertrauen für die Weltmeisterschaft in Skandinavien geholt.

Rund drei Wochen vor dem Saison-Höhepunkt gewann die DHB-Auswahl am Sonntag (05.11.2023) in der Münchner Olympiahalle mit 29:25 (14:9) und feierte den siebten Sieg in Folge. Vor der großen Handball-Kulisse von rund 10.000 Fans war Rückraumspielerin Emily Bölk mit sechs Treffern beste deutsche Werferin.

Bundestrainer: "Ein wahnsinniges Erlebnis"

"Es ist super, dass wir unsere Siegesserie fortsetzen konnten. Das hilft uns, eine Selbstverständlichkeit zu entwickeln, Spiele zu gewinnen. Es war ein guter Auftritt des Teams" , lobte Bundestrainer Markus Gaugisch im ZDF. Man habe "ein paar Fehlwürfe zu viel" gehabt, "aber insgesamt war das ein durchweg guter Auftritt des Teams und eine Weiterentwicklung mit Blick auf die WM." Zugleich schwärmte er: "Das Spiel vor dieser Kulisse war für alle Spielerinnen ein wahnsinniges Erlebnis."

Torhüterin Sarah Wachter pariert stark

Das DHB-Team profitierte zunächst von zahlreichen technischen Fehlern der Gäste und erarbeitete sich schnell einen Vier-Tore-Vorsprung. In der Folge schlichen sich aber auch ins Angriffsspiel der Deutschen Unkonzentriertheiten ein. Dass die Gastgeberinnen trotzdem mit einer komfortablen Führung in die Halbzeit gingen, lag an Torhüterin Sarah Wachter. Die 23-Jährige von Bundesligist Borussia Dortmund parierte in der ersten Hälfte sieben Würfe der Ungarinnen.

Nach der Pause entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Die Gäste fanden nun immer öfter einen Weg durch die deutsche Abwehr und kamen rund 15 Minuten vor Spielende auf zwei Tore heran. Bundestrainer Markus Gaugisch reagierte mit einer Auszeit, da das Spiel seiner Mannschaft immer fehleranfälliger wurde. In der Schlussphase zog die DHB-Auswahl noch einmal an, so dass der Sieg nicht mehr in Gefahr geriet.

Tag des Handballs nicht im internationalen Kalender

Weil das Spiel beim "Tag des Handballs" nicht zum internationalen Kalender gehörte, musste die DHB-Auswahl auf einige im Ausland spielende Stammkräfte wie Torfrau Katharina Filter verzichten. Im Rückraum fehlte die verletzte Alicia Stolle.

Die WM in Dänemark, Norwegen und Schweden beginnt für die deutschen Handballerinnen am 30. November mit dem Spiel gegen Japan. Weitere Gruppengegner sind Iran und Polen. Zuvor stehen noch zwei Testspiele gegen Schweden an.