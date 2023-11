Handball-WM der Frauen DHB-Team bei WM in Verfolgerinnen-Rolle Stand: 20.11.2023 10:47 Uhr

Am 30. November starten die deutschen Handballerinnen gegen Japan in die Weltmeisterschaft in Norwegen, Schweden und Dänemark. Was ist drin für das DHB-Team?

Am Montag (20.11.23) ist die deutsche Nationalmannschaft in die direkte WM-Vorbereitung gestartet. In Damp arbeitet das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch am Feinschliff. Wo steht das Team so kurz vor Turnierstart? Für Gaugisch keine leichte Frage: "So eine hundertprozentige Antwort kann ich dazu noch nicht geben", sagte er kurz vor Turnierstart am Rande des Tag des Handballs Anfang November. "Wir waren eine sehr, sehr lange Zeit nicht zusammen. Da musst du Dinge, die schon fest verankert waren, noch mal auffrischen."

Von April bis Oktober hatten die Handballerinnen keinen Lehrgang. Von den zwei geplanten Länderspielen im Oktober entfiel die Partie gegen Israel aufgrund des Krieges im Nahen Osten. Die Partie gegen die Ungarinnen beim Tag des Handballs war deshalb umso wichtiger, "um an der Gesamtkonstellation zu arbeiten", so Gaugisch. Der Sieg ein Fingerzeig für sein Nationalteam, meint er.

Entwicklung im Gange

"Wir sind auf einem richtig guten Weg", sagt auch Kapitänin Emily Bölk und verweist auf die Entwicklung der letzten Jahre. Immer mehr Spielerinnen wechselten in den vergangenen Jahren zu Topklubs ins Ausland oder etablierten sich mit dem deutschen Klub Bietigheim in der Champions League.

Bölk selbst spielt seit 2020 in Ungarn auf höchstem Niveau. "Dadurch bekommt man eine gewisse Routine, durch die man ein Selbstverständnis entwickelt, dass man auf Top-Level mithalten kann. Und diese Erfahrung nehmen wir mit in die Natio." Insbesondere an Konstanz fehlte es der deutschen Nationalmannschaft bei vergangenen Turnieren, verpassten immer wieder den Sprung ins Halbfinale. Bei den letzten drei Turnieren stand jedes Mal der siebte Tabellenplatz.

DHB-Team in Verfolgerrolle

"Ich bin fest davon überzeugt, dass wir immer näher an die Weltspitze rankommen und werden nicht aufhören, bis wir da sind." Die Weltspitze - das sind aktuell insbesondere vier Nationen: Norwegen, Dänemark, Schweden und Frankreich. "Dieser Vierergruppe hecheln wir mit vielen anderen seit Jahren hinterher", sagt Gaugisch.

Deutschland befindet sich in der Verfolgerrolle mit Mannschaften wie Slowenien, Spanien, Ungarn, Rumänien oder Vorrundengegner Polen. "Da kann jeder jeden schlagen. Diese Teams haben ihre Qualitäten, aber auch ihre Schwachpunkte", so der Bundestrainer. Die Gruppe der Top-Titelfavoriten habe das den anderen voraus. Sie haben weniger Schwächen, spielen flexibler, sind routinierter, konstanter und abgezockter.

Minimalziel: Olympiaticket

"Wir wollen die Lücke zur Weltspitze Stück für Stück schließen, mal schauen, wie schnell wir sie eingeholt haben", so Gaugisch. Wenn das DHB-Team schon bei der WM in diese Spitzengruppe vordringen könnte, wäre das eine Überraschung. Für dieses Turnier wäre es aber wohl wichtiger, die Chance auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen zu wahren.

Der Weltmeister oder das best-platzierte Team hinter den bereits qualifizierten Norwegerinnen und Französinnen löst direkt das Ticket für die Spiele in Paris. Um die Teilnahme am Qualifikationsturnier im Mai zu sichern, müssen die deutschen Handballerinnen die WM mindestens auf dem siebten Platz beenden.

Dafür muss das DHB-Team die Vorrunde gegen Japan, Iran und Polen überstehen, in der Hauptrunde gegen mögliche Gegnerinnen aus Dänemark, Rumänien und Serbien mindestens Zweiter werden und in den Platzierungsspielen noch mindestens ein weiteres Spiel gewinnen. 2008 qualifizierten sich die deutschen Handballeinnen zuletzt für Olympische Spiele.

Zwei weitere Tests vor Turnierstart

Damit das gelingt, feilt Markus Gaugisch in Damp an den Feinheiten. Wo genau das Team dann steht, sollen zwei Tests gegen Schweden am 24. und 26. November zeigen, bevor sie am 29. November in ihren Vorrundenspielort ins dänische Herning reisen. Einen Tag danach steht das erste Vorrundenspiel gegen Japan an.