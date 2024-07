Olympia-Vorbereitung Deutsche Handballerinnen verlieren ersten Olympia-Test Stand: 13.07.2024 16:35 Uhr

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen hat ihr erstes Testspiel vor den Olympischen Spielen verloren.

Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch unterlag am Samstag (13.07.2024) in der Dortmunder Westfalenhalle dem Panamerika-Meister Brasilien mit 31:36 (17:20). Es war der erste von drei Tests vor dem Beginn der Spiele in Paris.

Brasilien startet torreich

Die deutsche Mannschaft hatte in der Anfangsphase vor allem defensiv ihre Probleme, ließ in der ersten Viertelstunde zwölf Gegentreffer zu und lag wenig später bereits mit fünf Toren zurück (8:13/16.). Für das DHB-Team hielt vor allem Alina Grijseels mit drei frühen Treffern dagegen. Danach stabilisierte sich die deutsche Auswahl und kämpfte sich in einer insgesamt torreichen ersten Hälfte bis zur Pause näher an die Brasilianerinnen heran. Mit einem 17:20-Rückstand ging es in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel waren es aber erneut die Südamerikanerinnen, die besser starteten und schnell mit sechs Toren führten (18:24/38.). Beim Stand von 21:26 (42.) nahm Gaugisch eine Auszeit und stellte auf eine 5:1-Deckung um. Aber auch diese Maßnahme half zunächst nicht, um den Rüclstand entscheidend zu verkürzen. Zudem scheiterte Julia Maidhof nach drei erfolgreichen Versuchen mit ihrem vierten Siebenmeter an der brasilianischen Torhüterin.

Comeback bleibt aus

Zehn Minuten vor dem Ende brachte Grijseels das deutsche Team mit einem verwandelten Siebenmeter wieder bis auf drei Tore heran (27:30/50.). Dieser Vorsprung reichte Brasilien aber, um am Ende den Sieg über die Zeit zu retten.

Beste Torschützin der Partie ware die Brasilianerin Mariane Fernandes mit acht Treffern. Beim DHB-Team kam Grijseels auf sieben Treffer und Antje Döll auf fünf.

Noch zwei Tests vor Paris

Bei den Spielen in Paris peilt die deutsche Mannschaft nicht weniger als das Finalwochenende an. " Das wäre ein Riesentraum. Das ist ein ambitioniertes Ziel, das wissen wir, aber dem stellen wir uns ", sagte Gaugisch: " Alle haben das Ziel vor Augen, jeden Morgen siehst du das Funkeln. "

Im zweiten Test der Vorbereitung trifft die deutsche Mannschaft am kommenden Freitag (19.07.2024/19.45 Uhr) in Stuttgart auf Ungarn, bevor es am selben Ort zwei Tage später erneut gegen Brasilien geht (21.07.2024/15 Uhr).

Bei den Spielen starten die DHB-Frauen in Paris am 25. Juli gegen Südkorea.