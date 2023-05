Handball-EM 2024 Deutschland trifft auf Frankreich, Nordmazedonien und die Schweiz Stand: 10.05.2023 18:30 Uhr

Deutschlands Handballer treffen bei der EM 2024 in der Vorrunde auf Frankreich und Nordmazedonien - zudem bestreitet Deutschland das Eröffnungsspiel gegen die Schweiz.

Das ergab die Auslosung in Düsseldorf, die EM soll vom 10. bis zum 28. Januar 2024 in Deutschland ausgetragen werden. Zwölf der 24 Teams erreichen die Hauptrunde, zwei mögliche Gegner Deutschlands dort sind bei einem Weiterkommen Spanien und Island.

Die Gruppen in der Übersicht:

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Frankreich Spanien Island Deutschland Österreich Ungarn Nordmazedonien Kroatien Serbien Schweiz Rumänien Montenegro

Gruppe D Gruppe E Gruppe F Norwegen Schweden Dänemark Slowenien Niederlande Portugal Polen Bosnien-H. Tschechien Färöer Georgien Griechenland

"Sehr interessant, eine schöne Gruppe. Wir wussten, dass ein sehr starker Gegner kommen würde" , sagte Bundestrainer Alfred Gislason. ARD-Experte Dominik Klein sprach von einer "hervorragenden Gruppe" .

Klar ist, dass Deutschland frühestens im Halbfinale auf Weltmeister Dänemark, Titelverteidiger Schweden oder Mitfavorit Norwegen treffen kann, die in den Gruppen D, E und F spielen. Das erklärte Ziel des Deutschen Handballbundes (DHB) ist der Einzug ins Halbfinale. Bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Januar hatte die DHB-Auswahl den fünften Platz belegt.

Deutschland war als Gastgeber ebenso wie Schweden, Spanien und Dänemark direkt für die EM qualifiziert. Erstmals für eine EM qualifiziert haben sich die Färöer, Griechenland und Georgien.

Weltrekord bei Eröffnungspiel Deutschland - Schweiz geplant

Deutschland ist erstmals Austragungsort einer Handball-Europameisterschaft der Männer. Das Eröffnungsspiel bestreiten Deutschland und die Schweiz, es findet im Fußballstadion in Düsseldorf statt und soll einen Weltrekord als Handballspiel mit den meisten Fans aufstellen. "Vor dieser Kulisse wird das umso interessanter" , sagte Gislason: "Ich freue mich riesig darauf." Die weiteren Spiele der deutschen Mannschaft finden in Berlin statt. ARD-Experte Klein sagte: "Das wird ein Fest und soll einen Schub geben für die deutsche Mannschaft, gut in dieses Turnier zu starten. Denn ein guter Start bringt auch den weiteren Weg mit sich."

Das Stadion in Düsseldorf

Die Spielorte der sechs Vorrundengruppen:

Gruppe A: Düsseldorf (Eröffnung) und Berlin

Düsseldorf (Eröffnung) und Berlin Gruppe B: Mannheim

Mannheim Gruppe C: München

München Gruppe D: Berlin

Berlin Gruppe E: Mannheim

Mannheim Gruppe F: München

Nach der Vorrunde geht es mit zwei Hauptrundengruppen weiter, von denen jeweils eine in Köln und Hamburg ausgetragen wird. Das Finale wird in Köln gespielt - dort, wo Deutschland 2007 das WM-Finale gegen Polen gewann.

Die EM 2024 wurde 2018 nach Deutschland vergeben

Die Europäische Handball-Föderation hatte das Turnier 2018 bei ihrem Kongress in Glasgow nach Deutschland vergeben, unterlegen waren die jeweils gemeinsamen Bewerbungen aus Dänemark und der Schweiz sowie aus Ungarn und der Slowakei.