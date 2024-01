Handball-EM, Hauptrunde Slowenien wahrt Halbfinalchance Stand: 21.01.2024 17:19 Uhr

Slowenien hat bei der Handball-EM in Deutschland eine Minimalchance auf den Halbfinaleinzug gewahrt. Gegen die bereits gescheiterte Niederlande gewannen die Slowenen in der Gruppe II am Sonntag (21.01.24) in Hamburg 37:34 (19:13), ihr weiteres Turnierschicksal ist aber stark von den anderen Ergebnissen am Abend abhängig.

Zur Halbzeitpause schien Slowenien gegen defensiv schwache Niederländer schon entscheidend davongezogen zu sein. Doch der weiterhin punktlose Gegner kämpfte sich vor allem dank der insgesamt 15 Tore des überragenden Bundesligaprofis Niels Versteijnen (TBV Lemgo) noch einmal heran. Slowenien war da deutlich breiter aufgestellt, hatte am Ende drei Werfer mit jeweils sechs Toren.