Ende der Vorrunde Deutsche Handball-Klubs spazieren durch die European League Stand: 26.11.2024 11:08 Uhr

Die deutschen Teams sind in der European League der Handballer mühelos durch die Vorrunde spaziert. Vor dem letzten Gruppenspieltag sind alle vier Teams locker für die nächste Runde qualifiziert.

THW Kiel, SG Flensburg-Handewitt, MT Melsungen und der VfL Gummersbach vertreten die deutschen Farben in der Handball European League und das sehr eindrucksvoll. Nach fünf von sechs Vorrundenspielen ist sicher: Das deutsche Quartett hat sich komplett und jeweils als Gruppenerster für die Hauptrunde qualifiziert.

Eine große Überraschung ist das nicht: Die Klubs aus der Bundesliga, der wohl stärksten Liga der Welt, waren als Favoriten gegen die oftmals nur zweitklassigen internationalen Gegner an den Start gegangen. Traditionell sind die Deutschen erste Anwärter auf den Finalsieg.

Das Niveau der European League im Handball ist deutlich niederiger als in der Champions League, in der in dieser Saison die Füchse Berlin und der SC Magdeburg aus der deutschen Bundesliga vertreten sind. Die Vorrunde wird am Dienstag (26.11.24) abgeschlossen.

Von 20 Spielen nur eins verloren

Von den bisher insgesamt 20 Vorrundenspielen mit deutscher Beteiligung haben die HBL-Klubs genau eine Partie verloren. Die bislang einzige Niederlage kassierte der VfL Gummersbach in Gruppe H mit dem 30:31 bei Fenix Toulouse. Das ändert aber nichts vor dem letzten Gruppenspiel gegen IK Sävehof aus Schweden. Auch Gummersbach geht als Gruppensieger aufgrund des besseren direkten Vergleichs in die Hauptrunde.

THW Kiel, der Bundesliga-Tabellenführer MT Melsungen und die SG Flensburg-Handewitt gewannen ihre fünf Spiele und werden auch alles dransetzen, verlustpunkfrei zu bleiben, denn die Zähler gegen die ebenfalls qualifizierten Mannschaften werden mitgenommen.

Hauptrunde im neuen Jahr

Weiter geht es im neuen Jahr. Vom 11. Februar bis 3. März 2025, also kurz nach der Handball-Weltmeisterschaft, die am 2. Februar endet, werden die Hauptrunden ausgespielt. Sicher ist, dass es dabei zu deutschen Duellen kommt.

Auch nach dieser Hauptrunde wäre es nicht verwunderlich, wenn das deutsche Quartett das Viertelfinale erreichen würde. Die Gruppenersten der Hauptrunde qualifizieren sich direkt für die Runde der letzten Acht. Die Mannschaften auf den Plätzen zwei und drei spielen in Hin-und Rückspielen die vier weiteren Viertelfinalisten aus.

Die Playoffs finden am 25. März statt, die Viertelfinals am 22. und 29. April. Dann steht fest, wie viele der HBL-Klubs am 24./25. Mai in Hamburg um den Siegerpokal kämpfen.

Dainis Kristopans von der MT Melsungen im Spiel gegen den FC Porto

Deutsche Teams mit Abo auf den Cup

Ohnehin haben deutsche Klubs ein Abonnement auf den Sieg in der European League. In diesem Jahrtausend ging der Siegerpokal von 23 ausgespielten Wettbewerben 20 mal nach Deutschland. Nur der FC Barcelona (2003), Pick Szeged (2014) und Benfica Lissabon (2022) konnte die deutsche Phalanx durchbrechen.

Im vergangenen Jahr holte sich die SG Flensburg-Handewitt nach einem Finalsieg über das norwegische Team von Storhamar Handball den Cup.