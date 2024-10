Handball European League MT Melsungen feiert nächstes Schützenfest Stand: 22.10.2024 22:19 Uhr

Die Handballer der MT Melsungen agieren weiter in Topform und gewinnen in der European League locker gegen Valur Reykjavik. Etliche Stammkräfte kommen dabei nicht mal zum Einsatz.

Die MT Melsungen ist ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und hat auch das dritte Spiel in der European League für sich entschieden. Der Überraschungs-Tabellenführer der Handball-Bundesliga setzte sich am Dienstagabend in der eigenen Rothenbachhalle wenig überraschend gegen Valur Reykjavik aus Island mit 36:21 (17:10) durch. Der Heimsieg war nie gefährdert, von Anfang an hatten die Nordhessen alles unter Kontrolle. Es war ein Klassenunterschied zwischen den beiden Teams. Entsprechend konnte die MT auch die Spitzenposition in ihrer Gruppe locker verteidigen.

Im eng getakteten Terminkalender konnte Melsungens Trainer Roberto Garcia Parrondo zudem aufgrund der deutlichen Überlegenheit diverse Stammkräfte schonen. Zwischen den Pfosten zeigte Adam Morawski eine gute Partie (15 Paraden), im Angriff war Nikolaj Enderleit mit sechs Treffern der erfolgreichste Werfer der Hausherren. Für die MT steht bereits am Donnerstag (19 Uhr) die nächste Begegnung an, dann wollen die Melsunger in Leipzig ihre Tabellenführung in der Liga behaupten.