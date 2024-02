Final Four im DHB-Pokal Magdeburg gegen Berlin im Halbfinale Stand: 06.02.2024 14:58 Uhr

Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg trifft im Halbfinale um den deutschen Handball-Pokal auf den Tabellenzweiten Füchse Berlin. Das zweite Halbfinale bestreiten die drittplatzierte SG Flensburg-Handewitt und der Liga-Vierte MT Melsungen.

Dies ergab die Auslosung am Dienstag (06.02.2024) in Köln. U21-Weltmeister Elias Scholtes zog die Paarungen. Die beiden Halbfinalspiele finden am 13. April 2023 statt, das Finale und Spiel um Platz drei am 14. April.

Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen war am Sonntag im Viertelfinale gegen den SC Magdeburg ausgeschieden. Die Mannschaft von SCM-Trainer Bennet Wiegert strebt den dritten Pokalsieg an. Die Flensburger haben den Wettbewerb bereits viermal gewonnen, die Berliner einmal. Die MT Melsungen wartet noch auf den ersten Titelgewinn.

Seifert zum Final Four: "Super Bowl des Handballs"

Der frühere DFL-Chef Christian Seifert machte im Vorfeld der Auslosung lautstark Werbung für das Final Four um den DHB-Pokal. " Wir werden daraus den Super Bowl des Handballs machen. Das muss auch unser Selbstverständnis sein - in einem Land mit der stärksten Liga, mit den stärksten Spielern ", sagte der Vermarkter, der mit der Streamingplattform Dyn seit Beginn dieser Saison Handballspiele live überträgt. Das Pokalfinale sei " eines der vier wichtigsten Handballspiele der Welt " neben dem WM- und EM-Finale und dem Endspiel in der Champions League, es soll in 60 Länder übertragen werden.

Liga-Geschäftsführer Frank Bohmann verzeichnete einen Popularitätsschub im Handball und berichtete von " explodierenden Reichweitenzahlen " bei der jungen Zielgruppe nach der gerade zurückliegenden Europameisterschaft.

" Wir haben bei der Handball-EM annähernd solche Zahlen auf Social-Media-Kanälen und sportschau.de erzielt wie bei der Fußball-WM in Katar ", bestätigte WDR-Sportchef Karl Valks: " Es gibt die Leute, die Lust auf diese Sportart haben ."