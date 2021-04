Video: Handball - Flensburg schlägt Leipzig mühelos

Sportschau. . 04:48 Min. . Das Erste.

Die SG Flensburg-Handewitt ist in der Handball-Bundesliga zu Hause weiterhin so gut wie unschlagbar. Mit einem 29:23-Sieg gegen SC DHfK Leipzig blieb der Tabellenführer auch im 48. Heimspiel in Folge ohne Niederlage. | video