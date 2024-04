Trotz dreier Hack-Tore Hoffenheim ringt Gladbach im Torfestival nieder Stand: 20.04.2024 17:24 Uhr

1899 Hoffenheim hat sich mit einem knappen Sieg gegen Borussia Mönchengladbach auf Kurs für einen europäischen Startplatz gebracht. Die TSG bezwang die Fohlen am Samstagnachmittag (20.04.24) mit 4:3 (1:1).

Wout Weghorst brachte die Gastgeber in Führung (36.), fast im Gegenzug glich Robin Hack aus (39.). In Spielabschnitt zwei machten die Kraichgauer ernst und brachten die TSG mit zwei strammen Schüssen aus zentraler Position auf die Siegerstraße. Zuerst traf Grischa Prömel (58.), dann legte Ozan Kabak nach. In der turbulenten Schlussviertelstunde sorgte erneut Hack noch einmal für Hoffnungen bei den Gladbacher Anhängern (78.) und stellte mit seinem dritten Treffer (89.) den Ausgleich her. Doch Anton Stach setzte für 1899 Hoffenheim den Schlusspunkt (90.+1).

Hoffenheim meldete mit dem Erfolg Ambitionen auf mindestens Platz sieben an, was aller Voraussicht nach zum Start im Europapokal (Conference League) reichen wird.

Gladbach hat bei noch ausstehenden vier Saisonspielen nur fünf Zähler Abstand auf den Relegationsplatz, auf dem aktuell die erst am Sonntagabend in Freiburg spielenden Mainzer rangerien.

Gladbach mit stärkerem Beginn

Die Gäste vom Niederrhein starteten besser in die Partie, eine Schusschance von Hack wurde eine sichere Beute von Oliver Baumann (11.). In der Folge übernahm die Elf von Coach Pellegrino Matarazzo die Regie. Pavel Kadeřábek verlangte VfL-Keeper Moirtz Nicolas eine starke Parade ab (19.).

Erst Pfosten, dann Jubel

Nach einer guten halben Stunde kam Maximilian Beier nach einer Prömel-Flanke frei zum Kopfball, traf aber nur den Pfosten des Gladbacher Gehäuses (33.).

Der Hoffenheimer Treffer fiel folgerichtig nur wenig später: Einen Fehler im Spielaufbau nutzte Andrej Kramarić zu einem passgenauen Abspiel auf Weghorst, der Nicolas keine Chance ließ. Doch Hack verwertete nur Minuten später bei einem Konter seine zweite hochkarätige Torchance auf Zuspiel von Alassane Pléa per Flachschuss aus etwa zehn Metern zum Ausgleich.

Gladbach nach der Pause von der Rolle

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste dann aber den Faden verloren - und hatte zuerst Dusel: Weghorst traf mit einem Volleyschuss nur den Pfosten (50.), Kramarić schoss den Ball wenig drüber knapp drüber (51.). Die Hausherren hielten den Druck hoch, Prömel zog ungehindert ab und überwand Nicolas aus 22 Metern mit feiner Schusstechnik.

Und Kabak legte nach: Ebenso ungedeckt wie zuvor Prömel zog der Innenverteidiger ab und schoss den Ball in den linken Knick. Kurz zuvor hatte Gladbachs Stefan Lainer aus spitzem Winkel nur den Außenpfosten getroffen - Baumann wäre allerdings zur Stelle gewesen.

Seoane versucht alles

Für die letzten 20 Minuten brachte VfL-Trainer Gerardo Seoane mit Tomáš Čvančara und Nathan N'Goumou frische Angriffskräfte. Und dies sorgte auch schnell für Erfolg: Scally flankte von rechts auf den freistehenden Hack, der aus etwa zehn Metern mit dem Kopf passgenau in die linke Ecke traf.

Gladbach drängte auf den Ausgleich, Hoffenheim verteidigte seinen Vorsprung - und prompt kam es zur Rudelbildung: Ko Itakura, Tomáš Čvančara und Julian Weigl sahen auf Fohlenseite jeweils gelb.

Am Ende wird es verrückt

Und dann wurde es verrückt: Hack traf von der rechten Seite mit einem überraschdenden Schuss aufs Tor, in der Nachspielzeit setzte dann Anton Stach erneut mit einem Fernschuss den aus Hoffenheimer Sicht umjubelten Schlusspunkt.

Hoffenheim in Bochum, Gladbach zuhause gegen Berlin

Die TSG 1899 Hoffenheim spielt beim abstiegsbedrohten VfL Bochum (Freitag, 26.04.24, 20.30 Uhr), Borussia Mönchengladbach spielt zwei Tage später gegen Union Berlin (Sonntag 28.04.24, 15:30 Uhr).