Handball - Melsungen und Leipzig beenden Negativläufe

Die Nordhessen von Trainer Roberto Garcia Parrondo setzten sich am Samstag (04.06.2022) mit 31:24 (14:9) beim Bergischen HC durch und feierten damit den ersten Sieg nach zuvor sechs Niederlagen in Folge. Leipzig holte beim 27:24 (15:12) bei der HSG Wetzlar den ersten Erfolg nach zuvor fünf Niederlagen in Serie.