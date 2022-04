Scottie Scheffler - ganz entspannt an die Weltspitze

Schlägerwechsel sorgt für Leistungsexplosion

Scheffler dagegen kommt ganz anders daher: "Es ist nicht so, dass ich schon immer die Nummer eins werden wollte. Ich habe mir um die Weltrangliste schlicht keine Gedanken gemacht." Als Kind trug der Mann, der in New Jersey geboren wurde und in Texas aufwuchs, aber schon lange Hosen beim Golfspielen. So wie die Profis, zu denen er später einmal gehören wollte.

Schefflers Spiel ist dabei fast makellos. Anfang des Jahres wechselte er seinen Putter. Seitdem ist er auch auf den Grüns noch besser unterwegs. US-amerikanische Golfjournalisten errechneten, dass Scheffler seit dem Equipmentwechsel drei von fünf Turnieren und mehr als sechs Millionen Dollar Preisgeld gewann.

Nicht verändert hat sich sein Markenzeichen. Beim Schlag zieht Scheffler sein rechtes Bein zur Seite nach vorne. Das sieht dann zunächst immer ein wenig so aus wie bei Butler James im Dinner for one, wenn dieser wie Admiral von Schneider die Hacken zusammenschlägt.

Scheffler stellt seinen rechten Fuß ab, ehe sich die Hacken treffen. Seine Schlaggenauigkeit beeinträchtigt die Unruhe im Unterkörper nicht. Scheffler ist zwar erst 25 Jahre alt, aber in jeder Hinsicht cool und entspannt. Er wirkt wie einer, der schon seit Jahren in der Weltspitze des Golfs zuhause ist.