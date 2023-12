Torwarträtsel vorm U17-WM-Finale Wück pokert - Held Heide oder Stammkraft Schmitt Stand: 01.12.2023 18:38 Uhr

Vor dem WM-Finale der U17-Fußballer am Samstag (02.12.2023, 13 Uhr, Live-Ticker bei der Sportschaue) gegen Frankreich hat Trainer Christian Wück die Torwartfrage im deutschen Team offen gelassen.

Bayern Münchens Max Schmitt hatte bis zum Viertelfinale überzeugt und erkrankte dann, Konstantin Heide von der SpVgg Unterhaching vertrat ihn im Halbfinale hervorragend.

Heide hielt zwei Elfmeter gegen Argentinien

"Wir haben noch nichts entschieden" , sagte Wück am Tag vor dem Endspiel. "Wir absolvieren das Abschlusstraining und werden schauen, wie weit Max Schmitt ist."

U17-Torhüter Max Schmitt in Aktion.

Eine Entscheidung soll erst am Morgen vor dem Spiel fallen. Heide hatte im Halbfinale gegen Argentinien (4:2 i.E.) ein starkes Spiel gemacht und zweimal im Elfmeterschießen pariert.

Verteidiger, die verteidigen können

Zwei annähernd gleich starke Torhüter, das hat durchaus Tradition in Deutschland. Ob aktuell mit Marc-André ter Stegen und bald wieder Manuel Neuer, zuvor mit Oliver Kahn und Jens Lehmann, Bodo Illgner und Andreas Köpke - es ist ein alt bekanntes Luxusproblem im DFB. Eine andere traditionelle deutsche Qualität ist dem A-Team derweil abhanden gekommen, die U17 belebt sie hingegen gerade neu: kompromissloses Verteidigen.

Christian Wück sagt dazu: "Ich weiß ja, wofür wir international angesehen sind, und da wollten wir wieder hinkommen" , sagt der Trainer der U17-Nationalmannschaft. Vor drei Jahren hat Wück diese Mannschaft übernommen, "und es war uns von Anfang an ein großes Anliegen, nicht nur gute Fußballer auszubilden, sondern auch Verteidiger, die verteidigen können. Die vielleicht nicht jeden Pass perfekt spielen, aber im Zweikampf unschlagbar sind."

Siege gegen individuell stärkere Mannschaften

Die deutsche Defensive um Abwehrchef Finn Jeltsch vom 1. FC Nürnberg verhindert nicht jedes Gegentor in diesem Turnier in Indonesien, sieben waren es in sechs Spielen. Die Siege gegen individuell stärkere Mannschaften wie etwa Spanien im Viertelfinale (1:0) waren aber doch vor allem Ergebnis harter Arbeit. Und in der fernen Heimat trifft das irgendwie einen Nerv. Ein Land, das doch sehr mit seiner Männer-Nationalmannschaft fremdelt, schaut der nächsten Generation dabei zu, wie sie die "deutschen Tugenden" wiederentdeckt.

"Laufbereitschaft, Einsatzbereitschaft und Widerstandskraft" hat Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann ausgemacht, "jeder, der dieser Mannschaft zuschaut, ist gefesselt von ihr." Es geht also nicht bloß um harte Knochen in der Abwehr, das wäre wohl etwas zu einfach.

Darvich und Brunner die Kreativköpfe

Auch die Offensive überzeugt ja, "wir haben gute, individuelle Spieler vorne, die immer für ein Tor gut sind" , sagte Noah Darvich, der selbst so einer ist: Der deutsche Kapitän spielt beim FC Barcelona. Zuletzt stand vor allem Paris Brunner im Mittelpunkt, der Stürmer von Borussia Dortmund war im Halbfinale gegen Argentinien (4:2 i.E.) der entscheidende Spieler.

Rabiate Verteidiger, raffinierte Angreifer, so wünscht Wück es sich. Junge Männer für Spezialaufträge sind wieder gesucht im deutschen Nachwuchs. Ein Team brauche "keine Spieler, die überall gut sind, sondern Spieler, die auf einer Position perfekt sind." Sein Team wolle nun noch "diesen letzten Schritt gehen, wir wollen mit dem Pokal nach Hause kommen. Wir wissen, dass viele Deutsche hinter uns stehen."

Mögliche Pointe mit Schmitt und Heide

Ein Sieg im Elfmeterschießen würde irgendwie zu der ganzen Geschichte passen. Vielleicht sogar mit der Pointe, dass Max Schmitt das deutsche Team dorthin führt und Wück dann vor dem Shootout seinen Helden vom Halbfinale, Konstantin Heide, einwechselt.