Demnach dürfen 14.500 Zuschauer die Spiele der deutschen Nationalmannschaft verfolgen. Das entspricht einer Auslastung von 22 Prozent. In Zusammenarbeit mit der bayerischen Landesregierung und den Gesundheimtsämtern vor Ort wurde diese Entscheidung getroffen. Das teilte die UEFA am Freitag (21.5.2021) mit.

Am vergangenen Mittwoch wurde getestet, ob die Sicherheitsvorschriften in der Münchner Arena in dieser Auslastungsgröße eingehalten werden können - mit Erfolg. Die bayerische Verordnung für die Durchführung der EM-Partien mit Zuschauern tritt nach dem 2. Juni in Kraft. Welche Zuschauer in das Stadion dürfen, wird per Los entschieden.

Alle drei deutschen Partien mit Publikum

Damit können die Vorrundenpartien Frankreich gegen Deutschland (15.6.2021), Portugal gegen Deutschland (19.06.2021) sowie die Partie Deutschland gegen Ungarn (23.6.2021) nach jetzigem Stand vor dieser Kulisse ausgetragen werden.

Auch das Viertelfinale (02.07.2021) aus den Siegern der Achtelfinale in Sevilla und London kann mit dieser Anzahl an Besuchern gespielt werden.

Red | Stand: 21.05.2021, 17:05