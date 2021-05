Der Weg zur EURO 2020

Mit Weltmeister Frankreich und Island hatte die Türkei keine einfache Gruppe erwischt. Dennoch konnte man sich bereits am neunten Spieltag mit einem Unentschieden gegen Island das Ticket für die Endrunde sichern. Highlight der Qualifikation: Ein 2:0-Sieg daheim gegen die Franzosen! Auch abseits davon spielten die „Mond-Sterne“ gut auf und verloren nur eine einzige Partie (1:2 gegen Island), was ihnen den zweiten Platz in Gruppe H mit lediglich zwei Punkten Rückstand auf Frankreich einbrachte.

Der Schlüsselspieler: Yusuf Yazici

Yusuf Yazici (l.)

Der Youngster könnte der neue große Star im türkischen Aufgebot werden, hinter gestandenen Größen wie Hakan Calhanoglu und Burak Yilmaz, mit dem er zusammen beim OSC Lille spielt. Mit seinen 24 Jahren hat Yazici bereits 30 Spiele für die Türkei absolviert und gilt als technisch starker Spielmacher. Lediglich seine Torgefährlichkeit konnte er im Nationaltrikot noch nicht beweisen, dafür umso mehr in der diesjährigen Europa League: Gegen Slavia Prag und den AC Mailand glänzte er mit je einem Dreierpack.

Der Trainer: Senol Günes

Şenol Güneş

Der 68-jährige ehemalige Torwart betreut die Nationalmannschaft schon zum zweiten Mal als Trainer. Unerreicht ist bis heute der dritte Platz bei der WM 2002, den er mit dem türkischen Team während seiner ersten Amtszeit als Cheftrainer belegte. In der Türkei coachte er zwischenzeitlich mehrere Klubs, der Verein Trabzonspor benannte sogar sein Stadion nach ihm. Zur EM muss Günes versuchen an der Mentalität zu schrauben und der Mannschaft konstantere Leistungen abzuverlangen.

Kader und mögliche Startelf