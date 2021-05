Die Sportschau-Prognose

Das Problem der Schweiz lautet fehlende Spielpraxis. Einige große Stars sind kein Faktor in ihren Vereinen (Xherdan Shaqiri und Ricardo Rodriguez) oder waren lange verletzt (Denis Zakaria). Trotzdem gilt man in Gruppe A, in der alle Konstellationen möglich scheinen, hinter Italien als zweitstärkste Kraft. Bestätigen die Schweizer diesen Eindruck im ersten Spiel gegen Wales, ist der Weg fürs Achtelfinale geebnet, in welchem ein schnelles Wiedersehen mit Dänemark anstehen könnte. Alle Schätzungen über die Runde der besten 16 hinaus wirken jedoch stark optimistisch.

Termine und Gruppe