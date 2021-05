Der Weg zur EURO 2020

An Belgien (zehn Spiele, zehn Siege) gab es in der Qualifikationsgruppe für Russland kein Vorbeikommen. Hinter den Belgiern aber positionierten sich die Russen als ganz klare Nummer zwei – vor Schottland, Zypern, Kasachstan und San Marino. Bemerkenswert sind dabei insbesondere die beiden Siege gegen EM-Teilnehmer Schottland (2:1 und 4:0). Zudem ist die russische Defensivstärke auffällig: Sieht man von den beiden Niederlagen gegen Belgien (1:3 und 1:4) ab, kassierten die Russen in den weiteren acht Spielen nur ein einziges Gegentor.

Der Schlüsselspieler: Artem Dzyuba

Artem Dzyuba

Russlands Mittelstürmer mag nicht der technisch versierteste Offensivmann dieser Europameisterschaft sein. Ausgestattet mit viel Wucht, Durchsetzungsfähigkeit und Torgefahr ist er dennoch der Spieler, den die gegnerischen Mannschaften bei den Russen am meisten fürchten müssen. Der 32-Jährige von Zenit St. Petersburg wurde zuletzt mit 20 Saisontoren Torschützenkönig der heimischen Premjer Liga und befindet sich in Topform. Auch in der Nationalelf zeigt sich der 1,96-Meter-Hüne treffsicher: In 50 Länderspielen traf Dzyuba 29 Mal – neun dieser Tore schoss Russlands Kapitän bei den Qualifikationsspielen für die kommende Euro.

Der Trainer: Stanislaw Salamowitsch Tschertschessow

Stanislaw Salamowitsch Tschertschessow

Russlands Nationaltrainer ist ein ehemaliger Torwart, der mit dem FC Tirol Innsbruck als Spieler drei Jahre in Folge österreichischer Meister wurde (2000 bis 2002) und seit dieser Zeit fließend deutsch spricht. Als Trainer begann Tschertschessow seine Karriere ebenfalls in Österreich, ehe er 2007 nach Russland zu Spartak Moskau wechselte.

Etliche Stationen innerhalb Russlands später wurde er 2016 Nationaltrainer seines Landes und ging die große Herausforderung der Heim-WM 2018 mit seiner Mannschaft an. Diese Mission verlief erfolgreich, mit weitgehend unbekannten Spielern aus der russischen Liga erreichte der heute 58-Jährige das Viertelfinale, in dem man gegen Kroatien erst im Elfmeterschießen scheiterte.

Kader und mögliche Startelf