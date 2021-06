Der Noch-Leverkusener, der im Sommer zu Roter Stern Belgrad wechseln wird, ist an der Seite von Hinteregger für die defensive Stabilität zuständig. Und dafür, dass sich jeder bewusst ist, dass der Stachel von 2016 tief sitzt und eine Lehre für jeden sein muss. " Ich hoffe, dass dieses Negativerlebnis uns helfen wird. Wir haben uns damals zu viel Druck gemacht, jetzt sollten wir frei aufspielen ", sagt Dragovic.

Vorsicht vor zu viel Pressing

Von den Spielern her ist das österreichische Spiel auf Pressing ausgelegt. Alaba, Schlager, Laimer, Lainer sind nur vier Akteure, die in ihren Klubs das hohe, druckvolle Anlaufen praktizieren. " Natürlich haben wir viele Spieler von Pressingmannschaften und echte Laufmaschinen. Aber wir müssen daran denken, dass das keine Liga ist, sondern eine EM. Wenn man da das erste Spiel verliert, kann schon fast wieder Schluss sein. Deswegen müssen wir aufpassen und vorsichtig sein ", sagt Dragovic: " Wir müssen eine gute Mischung aus Pressing und Sicherheit finden. Dennoch gehen wir in jedes Spiel mit Vollgas. "

Bei den Testspielen gegen England (0:1) und die Slowakei (0:0) haben die Österreicher schonmal bewiesen, dass die defensive Sicherheit da ist. Was jedoch fehlt, ist die Sicherheit vor dem Tor. " Ich weiß, wie viel Qualität in unserer Mannschaft steckt und wir haben auch immer unsere Chancen. Wenn wir die jetzt auch noch nutzen und kaltschnäuziger werden, sieht es sehr gut aus ", sagt Dragovic.

Dragovic auf Rekordkurs

Anders als zuletzt in Leverkusen ist der 30-Jährige in der Nationalmannschaft gesetzt. Nur drei Spieler haben in der Geschichte mehr Spiele für Österreich bestritten als Dragovic (90), 13 Einsätze fehlen noch bis Rekordnationalspieler Andreas Herzog. Bei der EM sollen " so viele wie möglich " dazukommen, aber er wolle nicht wie 2016 " große Töne spucken. Da ist Joshua Kimmich ein Phänomen. Der redet nicht, sondern macht einfach - in jedem Training und jedem Spiel. Diese Mentalität muss unser Vorbild sein. "

Am 13. Juni startet Österreich mit dem Spiel gegen Nordmazedonien in das Turnier. Spätestens seit deren Erfolg in Deutschland (1:2) Ende März in der WM -Qualifikation sind Dragovic und Co. gewarnt. " Da hat man gesehen, wie stark sie sind ", sagt der Verteidiger: " Wir dürfen das erste Spiel nicht verlieren. Unser Vorteil ist aber, dass sie, genau wie die Ukraine und die Niederlande, beim letzten Mal nicht dabei waren. Vielleicht machen sie sich den Druck, den wir uns 2016 gemacht haben ."

Stand: 06.06.2021, 21:37