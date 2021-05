Die Sportschau-Prognose

Kroatien überzeugt mit einem erfahrenen Mittelfeld und hat mit Andre Kramaric einen Stürmer in Top-Form. Mit der schwersten Hürde in Gruppe D bekommen es die Kroaten gleich am ersten Spieltag zu tun: Im Wembley-Stadion trifft man dort auf England. Gegen die anderen Gruppengegner Schottland und Tschechien sind die Kroaten allerdings in der Favoriten-Rolle, sodass mindestens der zweite Platz drin sein sollte. Danach ist vieles möglich, ein Finaleinzug wie bei der WM aber eher unwahrscheinlich.

Termine und Gruppe