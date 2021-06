Bei England außen vor, mit neuem Klub einig

Jadon Sancho - Superstar im doppelten Wartestand

Von Sebastian Hochrainer

Bisher durfte Jadon Sancho bei der EM noch keine Rolle spielen. In England fordern Experten ihn nun in der Startelf. Derweil arbeiten Borussia Dortmund und Manchester United an seinem Transfer.