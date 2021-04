EURO 2020 - München weiter ohne Garantien für Fans

In Montreux könnte am Montag (19.04.2021) eine Entscheidung fallen, ob München seine Gastgeberrolle für das Turnier im Sommer behält. Das Exekutivkomitee des europäischen Verbandes tagt ab 9 Uhr am Genfer See. Ein "Update" zur EURO 2020 steht auf der Tagesordnung. Ob der Daumen schon endgültig gehoben oder gesenkt wird, ist offen.

Gestiegen sind die Chancen für den Wackelkandidaten München am Wochenende nicht. Nach einem Bericht der "Bild am Sonntag" lehnen das Bundesinnenministerium und die bayrische Staatskanzlei in Briefen an den DFB eine feste Zusage für die Öffnung von mindestens 20 bis 25 Prozent der Stadionkapazität für Zuschauer ab.

DFB bestätigt Briefe, aber keine Absender

Der DFB bestätigte der Sportschau den Eingang von zwei Briefen, nannte die Absender aber nicht explizit. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums teilte am Sonntag mit, dass er keine Kenntnis von einem solchen Schreiben habe. . Dies heiße aber nicht, dass es eines gebe.

"Unverzüglich" , so der DFB, habe er die Schreiben an die UEFA weitergeleitet, ohne etwas über den Inhalt preiszugeben. "Trotz der herausfordernden pandemischen Entwicklung bleiben wir optimistisch, dass die UEFA mit München bei der EURO 2020 plant" , teilte der Verband mit.

In der Arena in Fröttmaning am Stadtrand Münchens sollen vier Partien ausgetragen werden, darunter die drei Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft.