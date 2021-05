DFB-Spieler träumen von zwei Monaten in der Blase

Noch lässt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) einige Eckdaten offen, aber es sieht so aus, als würde der Beginn des Trainingslagers der Nationalmannschaft vor der EM ein bisschen nach hinten geschoben. Statt wie ursprünglich geplant am 25. oder 26. Mai, würde Bundestrainer Joachim Löw seine Spieler dann erst am 27. oder 28. Mai im österreichischen Seefeld versammeln.

Von Düsseldorf ohne Umwege nach Herzogenaurach

Da auch der europäische Verband UEFA in Sorge ist, dass Infektionen innerhalb der Mannschaften den Turnierplan gefährden, erlaubte er größere Kader. Löw und seine Kollegen dürfen nun 26 statt der sonst üblichen Spieler benennen.