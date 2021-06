DFB-Team im Basiscamp - der Fahrplan bis Frankreich

Auch am Mittwoch (09.06.2021) hingen noch graue Wolken über Herzogenaurach. Am Vorabend wurde die deutsche Nationalmannschaft sogar mit einem Gewitter am Flughafen Nürnberg empfangen. Aber die Aussichten sind gut. Schon am Freitag, pünktlich zum Eröffnungsspiel der Europameisterschaft soll der Tross des DFB auch im Basisquartier mit Sonne verwöhnt werden. Am freien Tag, den Bundestrainer Joachim Löw den Spielern am Mittwoch noch gönnte, waren lange Hosen und eine Jacke noch angebracht.

Am Donnerstag um 10.30 Uhr geht es dann erstmals auf den Trainingsplatz. Auch die erste Pressekonferenz in dem Quartier bietet der DFB dann an, trotz der sinkenden Inzidenzzahlen immer noch digital.

Ein "Kapitän" pro Blockhaus