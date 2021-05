Sämtliche fünf Tore nach Ecken wurden von den Spaniern und Niederländern (je zwei) und den Serben per Kopf erzielt. Hinzu kommen drei weitere Kopfballtreffer aus dem Spiel heraus, sodass jedes vierte Gegentor seit 2018 aus einem Kopfball resultierte.

"Wir haben viele Standardsituationen von uns in den letzten Jahren wirklich auch nochmal grundlegend analysiert und von daher müssen wir natürlich da auch besonderen Wert darauf legen" , so Löw, und schon bevor er das in Seefeld sagte, präsentierte er einen Lösungsvorschlag, der gute Argumente auf seiner Seite hat.

Mats Hummels köpfte Deutschland bei der WM 2014 zum Sieg gegen Frankreich.

Mats Hummels etwa erzielte in seinen bislang 70 Länderspielen fünf Tore - sämtlich per Kopf nach einer Standardsituation.

Aber diese Statistik hätte Löw wohl nicht ausgereicht, um den Innenverteidiger von Borussia Dortmund zurückzuholen, nachdem er wie Thomas Müller und Jerome Boateng im Frühjahr 2019 in den vorläufigen DFB -Ruhestand geschickt worden war.

75 Prozent gewonnene Zweikämpfe in der Luft

Hummels gewann in der abgelaufenen Saison im Schnitt zwei von drei Zweikämpfen, in der Luft waren es sogar drei von vier. Hummels fing 76 Zuspiele von Gegnern nach Standardsituationen ab, besser war in der Bundesliga nur der österreichische Nationalspieler Martin Hinteregger von Eintracht Frankfurt.

Auch in der Offensive stimmen die Werte. Hummels war der torgefährlichste Abwehrspieler der Bundesliga. Vier seiner fünf Tore gelangen ihm nach Ecken, drei der fünf Treffer entsprangen Kopfbällen.

"Kombinierte Raum-Mann-Verteidigung ist oft eine sehr gute Lösung"

Mats Hummels, 32 Jahre alt, ist vom Bundestrainer für die EURO 2020 gesetzt, in einer Viererkette dürfte Antonio Rüdiger sein Partner in der Innenverteidigung sein.

Die genaue Strategie beim Abwehren von Standardsituationen sei abhängig von der Auswahl des Personals, sagte Hummels am Montag (31.05.2021) während einer Pressekonferenz in Seefeld. Er selbst sei sicher für die Raumverteidigung geeigneter, und so werde er in Dortmund auch eingesetzt. Der BVB bevorzugte zuletzt unter Trainer Edin Terzic eine Mischung aus Raum- und Manndeckung, und diese Lösung wäre Hummels auch für die Nationalmannschaft am liebsten: "Eine kombinierte Raum-Mann-Verteidigung ist oft eine sehr gute Lösung."

Hummels wird sich vermutlich ein bisschen umstellen müssen, denn in Dortmund ist er einer von nur zwei Spielern, die im Raum verteidigen, bei Löw in der Nationalmannschaft waren es zuletzt deutlich mehr. Beim verlorenen WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien standen fünf Spieler am Fünfmeterraum, drei orientierten sich davor zu den Gegnern. Einer stand am Strafraum, einer rückte in Richtung des Schützen heraus.

Ein bisschen Nostalgie

Ob der Bundestrainer seine Prinzipien ändert, wird sich vielleicht schon am Mittwoch (02.06.2021) im Test gegen Dänemark zeigen, spätestens aber dann am 15. Juni, wenn das Auftaktspiel der EM gegen Frankreich ansteht. Mats Hummels dürfte ein bisschen nostalgisch werden. Bei der WM 2014 köpfte er Deutschland im Viertelfinale zum 1:0-Sieg gegen Frankreich - mit einem Kopfball nach einem Freistoß von Toni Kroos.

