Bundeskanzlerin wendet sich an Nationalmannschaft

Zur Unterstützung der EM-Mission wird sich am Abend um 19 Uhr auch Bundeskanzlerin Angela Merkel per Videoschalte an die Spieler wenden. "Das ist eine riesige Wertschätzung und eine schöne Ablenkung. Jedem wird deutlich, dass es eine nationale Angelegenheit und das Ergebnis wichtig für uns alle ist" , so Bierhoff.

Die infrastrukturellen Gegenbenheiten sind also vorhanden, aber auch die personellen Möglichkeiten für den Bundestrainer sind derzeit auf einem guten Stand. Alle 26 Spieler stehen Löw zumindest für die anstehenden Trainingseinheiten zur Verfügung. Auch Bayern-Profi Leon Goretzka, der zuletzt unter einer Oberschenkelverletzung litt. "Leon ist soweit, dass er mit Ball und der Mannschaft trainieren kann. Für das erste Spiel kommt er nicht in Frage. Das wäre zu knapp" , sagte Bierhoff.

Den Leistungsstand des deutschen Teams erachtet Bierhoff jetzt schon als hoch, sieht aber noch großes Steigerungspotenzial. "Diese Mannschaft wird noch stärker 2022 und 2024. Aber unser Ziel ist schon zu liefern bei diesem Turnier" , sagt Bierhoff. " Es wird hoffentlich eine lange Zeit, die wir hier bleiben werden."

Stand: 10.06.2021, 14:13