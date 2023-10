Nach Hamas-Angriff UEFA verschiebt Spiele in Israel Stand: 08.10.2023 21:05 Uhr

Nach dem Terror-Angriff der Hamas hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) alle Spiele unter ihrer Zuständigkeit in Israel auf unbestimmte Zeit verschoben.

Betroffen ist unter anderem das ursprünglich für den 17. Oktober angesetzte Qualifikationsspiel zur U21-EM zwischen Israel und Deutschland.

Ausweichtermin soll kurzfristig gefunden werden

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte zuvor mitgeteilt, er stehe " im Austausch mit der UEFA, dem israelischen Fußballverband sowie dem Auswärtigen Amt und der deutschen Botschaft in Israel ". Die Sicherheit von Spielern, Trainern und Funktionsteam habe höchste Priorität. Am Abend kam seitens der UEFA die Absage.

Auch EM-Quali-Spiel der Schweiz betroffen

Die deutsche U21 wird sich dennoch wie geplant am Montag in Frankfurt treffen, um sich auf das Qualifikationsspiel am Freitag in Sofia gegen Bulgarien vorzubereiten. Auch das A-EM-Qualifikationsspiel am Donnerstag in Tel Aviv zwischen Israel und der Schweiz wird verschoben, ein Ausweichtermin soll in Kürze festgelegt werden.