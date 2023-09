Nach UEFA-Entscheidung Zahlreiche Verbände wollen Spiele gegen Russland boykottieren Stand: 28.09.2023 12:05 Uhr

Die UEFA will Nachwuchsteams aus Russland wieder mitspielen lassen. Zahlreiche europäische Verbände haben einen Boykott solcher Spiele angekündigt. Der DFB schweigt noch.

Die Nationalverbände von England, Polen, Lettland, Litauen, Schweden, Norwegen und Finnland kündigten am Mittwoch (27.09.2023), bei einer entsprechenden Auslosung nicht gegen russische Mannschaften anzutreten. Schwedens Verband teilte mit, als Gastgeber der U17-EM der Frauen 2024 einem russischen Team bei einer erfolgreichen Qualifikation die Teilnahme nicht zu gestatten.

Das UEFA-Exekutivkomitee hatte am Dienstag angekündigt, russische Nachwuchsteams wieder in ihren Wettbewerben zuzulassen. Die Teams dürfen dabei nicht in ihren Ländern antreten, und nicht in ihren offiziellen Trikots spielen, Hymnen und Flaggen sind jeweils verboten. Bestätigt wurde die Aufrechterhaltung der Suspendierung aller anderen russischen Teams, sowohl von Klub- als auch Nationalmannschaften.

Schweden will Russland Teilnahme an U17-EM nicht gestatten

"Die Erklärung des UEFA-Exekutivkomitees hat mich überrascht" , schrieb Polens Verbandspräsident Cezary Kulesza bei X und stellte klar. "Wenn russische Nationalmannschaften am Wettbewerb teilnehmen dürfen, werden unsere Nationalmannschaften nicht gegen sie spielen. Das ist die einzig richtige Entscheidung."

Der englische Verband teilte der Nachrichtenagentur Reuters mit, dass seine Position unverändert sei: "Englands Teams spielen nicht gegen Russland." Litauens Verbandspräsident Edgaras Stankevičius teilte mit: "Sollten Auslosungen Spiele gegen Russland ergeben, werden unsere Spieler das Spielfeld nicht betreten. Unabhängig davon, welche Sanktionen dem Verband dafür drohen und unabhängig davon, wo das Spiel ausgetragen werden soll." Lettland und Finnland bekräftigten dieselbe Haltung.

2024 steht die U17-EM der Männer auf Zypern und die U17-EM der Frauen in Schweden an. "Wir werden einer möglicherweise qualifizierten russischen Nationalmannschaft die Teilnahme an diesem Turnier nicht gestatten" , teilte Schwedens Verband mit. Die U17-EM der Männer 2024 findet auf Zypern statt. Der Verband der Ukraine forderte die UEFA auf, die Entscheidung zu überdenken und kündigte einen Boykott jeglicher Spiele gegen Russland an. Das Vorgehen "toleriere Russlands aggressive Politik" .

Würde der DFB gegen russische Teams spielen?

Die Sportschau fragte den Deutschen Fußball-Bund (DFB), ob er seine Nachwuchsteams gegen Russland aufs Feld schicken würden, sollte eine Auslosung ein Aufeinandertreffen ergeben. Der DFB beantwortete die Frage zunächst nicht.

Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, wurde im April in seiner Funktion als DFB-Vizepräsident in das UEFA-Exekutivkomitee gewählt. Die Frage nach Watzkes Abstimmungsverhalten ließ der DFB ebenfalls unbeantwortet.

Hans-Joachim Watzke ist DFB-Vizepräsident und Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees.

Neben Watzke sitzt auch Bayern Münchens Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge als Vertreter der Klub-Vereinigung ECA im Exekutivkomitee. Die ECA äußerte sich auf Anfrage bislang nicht zu ihrem Abstimmungsverhalten. Auch die UEFA selbst kommentierte das genaue Stimmverhältnis im Exekutivkomitee auf Anfrage nicht.

Exekutivkomitee mit Gazprom-Manager aus Russland besetzt

Das UEFA-Exekutivkomitee besteht aus 17 Männern und einer Frau. Darunter sind Vertreter aus England, Polen, Schweden und der Ukraine. Mit Alexander Dyukov sitzt aber auch nach wie vor Russlands Verbandspräsident im Exekutivkomitee. Da die UEFA nur die Teams, nicht aber den Verband suspendierte, ist Russland grundsätzlich ein vollständiges Mitglied der UEFA. Dyukov, Manager bei einer Gazprom-Tochtergesellschaft, sitzt regulär mit Stimmrecht im Exekutivkomitee. Auf Anfrage der Sportschau konkretisierte die UEFA das genaue Abstimmungsverhalten zunächst nicht.

Alexander Dyukov, Chef von Gazprom Neft und Mitglied der UEFA-Exekutive

UEFA-Exekutivkomitee Person Verband Aleksander Ceferin* UEFA Karl-Erik Nilsson** Schweden Zbigniew Boniek** Polen Armand Duka** Albanien Gabriele Gravina** Italien Laura McAllister** Wales David Gill** England Servet Yardimci Türkei Andrii Pavelko Ukraine Jesper Möller Dänemark Alexander Dyukov Russland Just Spee Niederlande Philippe Diallo Frankreich Petr Fousek Tschechien Levan Kobiashvili Georgien Hans-Joachim Watzke Deutschland Nasser Al-Khelaifi ECA Karl-Heinz Rummenigge ECA

*Präsident

**Vizepräsident/in

Norwegens Verbandspräsidentin Lise Klaveness kritisierte den Ablauf. "Uns war nicht bewusst, dass sich die UEFA diese Woche mit der Angelegenheit befassen würde, und wir müssen von der UEFA in einer so wichtigen Angelegenheit ein besseres Vorgehen erwarten können" , sagte Klaveness. Im Exekutivkomitee sind derzeit zwei Stühle leer. Spaniens Verbandspräsident Luis Rubiales trat nach seinem Übergriff gegen eine Spielerin zurück, Javier Tebas räumte nach Informationen der Sportschau seinen Platz als Vertreter des europäischen Ligenverbands, für beide ist noch keine Nachfolge geregelt.

Europa-Abgeordnete: "Das Alter ist egal - die Entscheidung ist gefährlich"

"Kinder und Jugendliche sollten nicht für die Taten von Erwachsenen bestraft werden" , begründete die UEFA ihr Vorgehen. Einer Generation junger Menschen werde das Recht genommen, an internationalen Fußballwettbewerben teilzunehmen. Norwegens Verbandschefin Klaveness sagte, dass man dem Argument nicht zustimme: "Wir sind der Meinung, dass es in dieser außergewöhnlichen Situation zu schwierig ist, den Nationalmannschaftsfußball von der Nation Russland zu trennen, und dass das Regime den Spitzenfußball als Teil seiner Propaganda nutzen wird."

Auch die Europa-Abgeordnete Viola von Cramon (Die Grünen) widerspricht im Gespräch mit der Sportschau. "Unabhängig davon, wie alt die Spielerinnen und Spieler sind, nutzt Russland die Bühne für die eigene Propaganda" , sagt von Cramon. "Das ermöglicht Russland die Nachricht: 'Wir sind nicht politisch isoliert, wie können teilnehmen.' Russland sucht nach jedem Beweis dafür, politische Legitimation zu haben. Deswegen ist die Entscheidung der UEFA gefährlich."

Die Europa-Abgeordnete Viola von Cramon (Grüne)

Für die UEFA entsteht nun eine verfahrene Situation. Setzt sie die Teilnahme russischer Teams durch und stellt sich damit auf die Seite Russlands oder handelt sie anders und damit gegen ihren eigenen Beschluss? "Fehlende klare Entscheidungen führen in solche Sackgassen" , sagt von Cramon. "Es wäre an der UEFA gewesen, die Richtlinie vorzugeben. Hätte sie sich an die Spitze gestellt und gesagt, dass sie keinen Aggressorstaat in ihren Wettbewerben will, würde es nicht diese Debatte nicht mit diesen Folgen geben."

UEFA und FIFA wollten Russland 2022 zunächst "neutral" spielen lassen

Nachdem Russland unter Mithilfe von Belarus seinen Angriffskrieg begann, verfügten die FIFA und die UEFA zunächst, dass Russland nur noch als "neutrales Team" unter dem Namen "Fußballverband aus Russland" spielen dürfe. Zu dieser Zeit standen die europäischen Play-offs zur WM 2022 der Männer in Katar an. Polens Verbandspräsident sagte damals: "Wir spielen nicht gegen Russland, egal wie das Team genannt wird." Mit Tschechien und Schweden schlossen sich weitere potenzielle Gegener Russlands dieser Haltung an. Einen Tag später suspendierten FIFA und UEFA Teams aus Russland aus allen Wettbewerben. Belarus darf seitdem nur außerhalb der eigenen Landesgrenzen und ohne Fans antreten.

Die UEFA entzog zudem Sankt Petersburg das zugeteilte Champions-League-Finale 2022 und kündigte einen Sponsoringvertrag mit Gazprom.