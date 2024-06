analyse EM-Teamcheck, Gruppe B Wird Kroatien zum EM-Schreck? Stand: 06.06.2024 09:23 Uhr

Das kleine Fußball-Land Kroatien hat in den vergangenen Jahren bei großen Turnieren regelmäßig für Furore gesorgt. Bei der EM 2024 gilt die Mannschaft von Trainer Zlatko Dalic wieder als Geheimfavorit.

Zuletzt hat Kroatien vor allem bei den WM-Turnieren die Konkurrenz regelmäßig in die Schranken gewiesen und das fußballerische Können fast mit dem Titel gekrönt. Bei der EM hat es dagegen noch nicht so gut funktioniert. Das soll sich in Deutschland ändern. Kroatien im Teamcheck.

Ausgangslage

Die Kroaten müssen sich in der schwierigen Gruppe B mit Albanien, Italien und Spanien durchsetzen. Trainer Zlatko Dalic hat eine Mischung aus erfahrenen Profis wie Luka Modric (38), Ivan Perisic (35) und Mateo Kovacic (30) sowie jungen Spielern wie Josko Gvardiol (22), Luka Susic (22) oder Josip Stanisic (24) eine erfolgsversprechende Mischung gefunden, die sich gegenseitig ergänzen und unterstützen soll. Das Durchschnittsalter liegt insgesamt allerdings bei fast 28 Jahren, Dalic setzt bei der EM 2024 vor allem (noch) auf Erfahrung.

Trainer

Der kroatischen Nationalmannschaft konnte im Jahr 2017 wohl kaum etwas Besseres passieren als Trainer Zlatko Dalic zu verpflichten. Die Fakten sprechen für sich. Der 57-Jährige führte Kroatien ins Finale der Weltmeisterschaft 2018 und erreichte vier Jahre später den dritten Platz bei der WM in Katar. Außerdem erreichte sein Team das Endspiel der UEFA Nations League 2023, was Kroatien erst im Elfmeterschießen gegen Spanien verlor.

Nun kommt der nächste Höhepunkt für Dalic und sein Team. Aber: Bei der EM 2020 war zur großen Enttäuschung aller Beteiligten bereits im Achtelfinale Schluss. Damit ist das kleine Land alles andere als zufrieden. Erst im vergangenen März hat Dalic seinen eigentlich nach der EM 2024 endenden Vertrag bis 2026 verlängert. Die Erfolgsgeschichte soll weitergehen, der Trainer hat noch viel vor: "Es gibt keinen besseren Job für mich, keinen der mich mehr ehrt als Kroatien als Trainer anzuführen. Ich freue mich sehr auf die Zukunft“ , sagte er.

Superstar

Er ist 38 Jahre alt und noch immer eine der tragenden Säulen des kroatischen Nationalteams: Luka Modric. Bei seinem Klub Real Madrid ist Modric zuletzt immer weiter ins zweite Glied gerutscht, womit der Weltfußballer des Jahres 2018 äußerst unzufrieden ist. "Es war schwer für mich, meine neue Rolle zu verstehen und anzunehmen" , sagte Modric. "Wenn ein Spieler, der nicht spielt, sagt, er sei glücklich, dann lügt er". Unter Dalic sieht das anders aus, der Coach setzt weiterhin voll auf seinen Star.

Der kroatische Nationalspieler Luka Modric jubelt über einen Treffer

Das Feuer brennt noch in Modric, bei der EM will er nochmal sein ganzes Können unter Beweis stellen. "Aktuell fühle ich mich fit" , sagte er. Ob es für den Titel reicht? Modric soll intensiv daran mitwirken, bei seinem vermeintlich letzten großen, dem dann neunten, Turnier mit dem Nationalteam den entscheidenden Schritt zum Siegerpokal zu machen.

Player to watch

Er ist in Deutschland ein alter Bekannter und auf internationaler Bühne ein Star. Ivan Perisic, der für den FC Bayern, Borussia Dortmund und den VfL Wolfsburg spielte, gehört erneut dem kroatischen Kader an, der bei der EM 2024 für Furore sorgen will. Mittlerweile ist der Offensivspieler 35 Jahre alt und ist im Januar von der großen europäischen Bühne (Tottenham) zurück zu seinem Heimatklub Hajduk Split gewechselt, auch weil er sich einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.

Kroatiens Ivan Perisic in Aktion

In Split spielt er für einen symbolischen Euro im Monat. Perisic ist erst seit April wieder gesund und fit geworden. Ob er im Sommer in Deutschland schon wieder seine Bestleistungen erreichen kann?

Nice to know

Kroatien ist mit rund 3,9 Millionen Einwohnern nahezu so groß wie Berlin und ist dennoch eine veritable Größe im Weltfußball und hat regelmäßig große Spieler herausgebracht. Aber: Noch nie hat es Kroatien bei einer EM über das Viertelfinale (1996, 2008) hinaus gebracht. Damit es in diesem Jahr noch erfolgreicher wird, hat Dalic vier Bundesliga-Profis in seinen Kader berufen. Neben Josip Stanisic von Meister Bayer Leverkusen stehen Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim), Josip Juranovic (Union Berlin) und Lovro Majer (VfL Wolfsburg) im 26-köpfigen Aufgebot.

So könnten sie spielen: