analyse EM-Teamcheck, Gruppe B Italien - Mit dem Titelverteidiger ist zu rechnen Stand: 06.06.2024 09:13 Uhr

Italien wird alles daran setzen, dem EM-Titel zu verteidigen. Mit großen Turnieren in Deutschland haben die Italiener schließlich Erfahrung - und sie haben einen äußerst selbstbewussten Trainer.

Die Tifosi werden mit einem breiten Lächeln an das letzte Turnier zurückdenken. Bei der WM 2006 fuhr die "Squadra Azzurra" schließlich mit dem WM-Titel nach Hause. Bei der EM 2024 sind die Italiener Titelverteidiger und werden mit einem guten Gefühl an die Stätte eines ihrer größten Triumphe im Fußball zurückkehren. Italien im Teamcheck.

Ausgangslage

Italien startet - obwohl sie Titelverteidiger sind - sicher nicht als Topfavorit in das Turnier und in die starke Gruppe B. Nicht zuletzt, weil die Italiener die WM 2022 in Katar kläglich verpasst hatten und sich das Team im entscheidenden Spiel in der Qualifikation im Leverkusener Stadion mit einem ganz engen 0:0 gegen die Ukrainie erst in die Endrunde zittern musste. Aber die Tifosi schöpfen wieder Hoffnung. Nur drei Spieler des aktuellen Kaders spielen außerhalb des italienischen Stiefels und die "Squadra Azzurra" setzt voll auf den Gemeinschaftssinn.

Trainer

Es wird sein erstes großes Turnier als Nationaltrainer. Luciano Spaletti hat das italienische Team erst im Herbst 2023 von Roberto Mancini übernommen. Als Klub-Trainer feierte der 65-Jährige schon große Erfolge. Mit Zenit St. Petersburg wurde er zwei Mal Meister (2010, 2012), mit dem SSC Neapel gewann er den ersten Meistertitel nach 33 Jahren. Und mit der AS Rom sicherte er sich den italienischen Pokal (2007, 2008).

Luciano Spalletti

So ein EM-Turnier ist zwar eine besondere Herausforderung, aber der erfahrene Spalettis gibt sich im Vorfeld voller Selbstbewusstsein: "Wir spielen in Deutschland für den Sieg. Daher müssen meine Spieler besser werden, als sie jetzt sind. Ich habe keine Zeit, sie zu trainieren, sie müssen die Überzeugung haben, dass sie es schaffen. Uns fehlt nichts, um mit den besten Teams zu konkurrieren."

Superstar

Er wurde zum besten Spieler der EM 2020, die aufgrund der damaligen Corona-Pandemie im Jahr 2021 ausgespielt wurde, gewählt: Für einen Torhüter eine besonders seltene Ehre. Gianluigi Donnarumma (Paris St. Germain) war damals gerade erst 22 Jahre alt, reihte sich aber nahtlos in die Historie der großen italienischen Torhüter um an Gianluigi Buffon, Dino Zoff oder Walter Zenga ein.

Gianluigi Donnarumma

Der heute 25-Jährige ist Kapitän der "Squadra Azzurra" und hat damit großen Einfluss auf sein Team. Als sicherer Schlussmann will er seinen virderleuten den nötigen Halt geben, um erfolgreich spielen zu können.

Player to watch

Giorgio Scalvini ist ein junger, erstklassiger Innenverteidiger, mit dem sich auch schon der FC Bayern beschäftigt hat. Scalvini ist 20 jahre jung und spielt für den frisch gebackenen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo. Im Finale gegen Bayer 04 Leverkusen wurde Scalvini eine Halbzeit lang eingesetzt.

Giorgio Scalvini

Acht Länderspiele hat er erst absolviert, agierte bislang überaus souverän. Seine hervorstechendste Stärke ist die Zweikampfstärke im und um den Strafraum herum. Wohl noch nicht für die Startelf vorgesehen, aber eine echte und frische Alternative für Spaletti.

Nice to know

Eine der Lieblings-Beschäfigungen von Fußball-Profis wohl weltweit fällt für die italienischen Spieler während der EM definitiv flach: Trainer Spalletti hält offenbar wenig von Videospielen und verbietet deshalb seinen Spielern die Nutzung von Spielkonsolen. "Die Spieler müssen die Playstation zu Hause lassen. Ich gebe ihnen Hausaufgaben für den Abend, wenn die Aufgaben am Tag nicht genügen. In der Nationalelf muss man konzentriert sein, man scherzt nicht" , sagte er im Vorfeld der EM im Brustton der Überzeugung. Die italienischen Profis müssen sich also einen anderen Zeitvertreib in ihrer Freizeit suchen.

So könnten sie spielen: