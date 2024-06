analyse EM-Teamcheck, Gruppe B Spanien - mit jugendlichem Elan zum Titel? Stand: 06.06.2024 09:14 Uhr

Spanien startet mit viel Hoffnung und einem spielerisch starken und jungen Kader in das EM-Turnier 2024. Der jüngste Sieg in der Nations League hat dem Team von Trainer Luis de la Fuente viel Rückenwind verliehen.

Wie anders könnte es sein? Natürlich gehört die Nationalmannschaft Spaniens auch bei der EM 2024 wieder zum engsten Favoritenkreis. Die "Furia Roja" (die rote Furie) ist wieder stark besetzt. Allerdings fehlen ein paar namhafte Spieler. Der Umbruch ist weiterhin in vollem Gange. Die Spanier im Teamcheck.

Ausgangslage

Es geht für die Spanier um den Titel. Alles andere als diese Herangehensweise wäre für die Ansprüche der Fans auf der iberischen Halbinsel wohl kaum akzeptabel. Aber: Nach den grandios herausgespielten EM-Erfolgen 2008 und 2012 hat es Zeit gebraucht, bis sich wieder eine titelreife Mannschaft gebildet hat. Im vergangenen November hatte die "Furia Roja" die Nations League gewonnen. "Diese Mannschaft hat es verdient nach den Zeiten der Europameisterschaft und der Weltmeisterschaft. Wir hoffen, dass uns dieser Titel für die EM im Sommer noch stärker macht" , sagte Nationalverteidiger Dani Carvajal danach.

Trainer

Luis de la Fuente ist seit Ende 2022 in seiner Funktion als Nationaltrainer. Der 62-Jährige hatte von Luis Enrique übernommen und hat vor allem Erfahrungen in der Jugendarbeit im spanischen Verband gesammelt. 2015 gewann de la Fuente mit der U19 den EM-Titel, 2019 gelang ihm das mit der U21. Und er feierte natürlich den Nations-League-Titel vor ein paar Monaten mit dem A-Team. "Mir gefällt die Idee, Kombinationsfußball zu spielen, das Spiel zu kontrollieren und den Ball laufen zu lassen. Aber ich mag es auch, Tiefe und Breite zu schaffen, um in die gefährlichen Räume zu kommen ", beschrieb der Coach seine Herangehensweise.

Luis de la Fuente, Trainer der spanischen Fußball-Nationalmannschaft

Seine Arbeit wird von RFEF hoch angesehen, deshalb nutzte der Verband nach eigenen Angaben eine Vertragsklausel, die das Arbeitspapier des früheren Bilbao-Coaches, das eigentlich bis Ende der EM in Deutschland gültig war, bis 2026 erweitert. Dann findet die WM in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada statt.

Superstar

Es ist gar nicht so einfach, aus dem spanischen Aufgebot einen Top-Spieler zu benennen, der bei der Namensnennung europaweit für Aufsehen sorgt. Rodrigo Hernández Cascante, genannt "Rodri" dürfte derjenige sein, auf den dieses Attribut am ehesten zutrifft. Der 27 Jahre alte, gebürtige Madrilene, hat sich bei Manchester City unter Trainer Pep Guardiola zu einem der besten Mittelfeldspieler der Welt entwickelt. Er ist bei den "Skyblues" eher für die Defensive zuständig und fällt so meistens weniger auf.

Gegen Brasilien traf Rodri für Spanien per Elfmeter zum 1:0

Dennoch ist er einer der wichtigsten Bausteine für den vierten Meistertitel in Folge für Manchester City. Ab und an ist er auch torgefährlich. In der diesjährigen Premier-League-Saison hat er immerhin acht Treffer erzielt. Im Nationalteam in 49 Partien hat "Rodri" aber lediglich drei Mal getroffen.

Player to watch

Lamine Yamal ist so etwas wie ein echtes Phänomen im Weltfußball. Im Alter von 15 Jahren, neun Monaten und 16 Tagen war er der jüngste Spieler in der Geschichte des FC Barcelona, der in der Primera División eingesetzt wurde. Mit nun 16 Jahren ist Yamal auf Rechtsaußen bei den Katalanen gesetzt. Er ist zudem der jüngste Torschütze in der Geschichte der spanischen Liga, nachdem er im Spiel gegen den FC Granada den 1:2-Anschlusstreffer erzielte.

Der spanische Nationalspieler Lamine Yamal in Aktion

Yamal machte natürlich auch Nationaltrainer de la Fuentes auf sich aufmerksam, der ihn sofort ins Nationalteam berief. Mit 16 Jahren und 57 Tagen ist er auch dort der jüngste Debütant aller Zeiten. Da er auch direkt ein Tor gegen Georgien erzielte, hat er auch den Titel des jüngsten Torschützen des Nationalteams inne. Mehr Superlative geht kaum.

Nice to know

De la Fuente schenkt vor allem Spielern aus der Heimat das Vertrauen. Von Barcelona und Real Sociedad kommen je fünf Akteure in Deutschland zum Zug. Und: Aus Katalonien wird viel jugendlicher Elan beordert: Abwehrmann Pau Cubarsi (17), die Mittelfeldspieler Pedri und Fermin Lopez (beide 21) sowie die Stürmer Lamine Yamal (16) und Ferrán Torres (24). Nur sieben Spieler sind im Ausland engagiert, darunter die beiden Bundesliga-Spieler Alejandro Grimaldo (Leverkusen) und Dani Olmo (Leipzig) sowie Rodri.

So könnten sie spielen