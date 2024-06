Im TV andere Werbung als im Stadion Was bedeutet der Vermerk "virtuelle Werbung" bei der EM? Stand: 18.06.2024 16:27 Uhr

Bei den allermeisten Videos mit Spielbildern von der Fußball-EM auf sportschau.de oder in der ARD-Mediathek ist der Vermerk " enthält virtuelle Werbung " zu lesen. Was heißt denn das genau?

Die Antwort in einem Satz: Bei Übertragungen im TV oder Livestream spielt die UEFA teilweise andere Bandenwerbung aus als im Stadion zu sehen ist – diese Werbung heißt " virtuelle Werbung ".

Und etwas ausführlicher: Bei dieser Werbeform werden die Produkthinweise auf Stadionbanden im TV-Bild durch Werbebotschaften überblendet, die sich speziell an das TV-Publikum in bestimmten Ländern richten. Das ist nicht unüblich bei Sportevents, die Veranstalter können damit zusätzliche Einnahmen sammeln. Bei der Fußball-EM ist der Veranstalter die UEFA. Und die virtuelle Werbung, die offiziell "Virtual Board Replacement" heißt, wird zur Europameisterschaft in den drei Ländern Deutschland, USA und Chinas ausgespielt.

So entsteht das TV-Signal Bei Großveranstaltungen wie der EM produziert die ARD das Spielsignal nicht selbst, sondern übernimmt wie alle anderen Sender auch ein von der UEFA produziertes Signal, das sogenannte Weltbild.

Künstliche Intelligenz mischt mit

Eingesetzt wird das System bereits in der Formel 1 oder im Eishockey, auch aus der Bundesliga ist seit der Saison 2018/2019 diese Form der Vermarktung möglich. Seit 2022 hat die Deutsche Fußball-Liga ein rein software-basiertes System an den Start gebracht. Auch die virtuelle Werbung bei der EM wird durch künstliche Intelligenz und rein software-basiert generiert.

Andere Banden in Stadion und Kneipe

Für die EM heißt das auch: Wenn ein deutscher TV-Sender ein Spiel überträgt, kann es zur etwas kuriosen Situation kommen, dass die Zuschauer eine andere Werbung sehen als die Fans im Stadion. So könnte beispielsweise in einer deutschen Fußballkneipe in der Nähe des Düsseldorfer Stadions ein anderer Bandenschriftzug zu sehen sein als im wenige Kilometer entfernten Düsseldorfer Stadion.

Werbung kurios: Spieler verschwinden

Eine andere kuriose Nebenwirkung der virtuellen Werbung sorgte bei der EM bereits einige mehr oder weniger belustigte Social-Media-Kommentare. Wenn Spieler nämlich zu dicht an die Banden kommen, sorgt das virtuelle Überblenden dafür, dass sie scheinbar in den Banden verschwinden.

Bilder wie im Stadion im Tactical Feed

Wer dagegen die Werbung sehen möchte, die im Stadion gezeigt wird, sollte sich den so genannten Tactical Feed anschauen. Die Sportschau bietet bei allen Spielen, die die ARD überträgt, einen Livestream aus Vogelperspektive und Stadion-Gesamtansicht an. Dieser Stream wird mit der priginalen Bandenwerbung angeboten. Auch in allen Nachrichtenformaten der ARD, wie in der Tagesschau oder auf Tagesschau24, dürfen Beiträge ohne virtuelle Bandenwerbung ausgestrahlt werden.