Mit Müller, Beier, Anton und Co. ARD-Expertin und Experten für Rotation gegen die Schweiz Stand: 22.06.2024 23:34 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das Achtelfinale vorzeitig erreicht, Julian Nagelsmann will gegen die Schweiz am Sonntag (23.06.2024, 21 Uhr, Livestream und Ticker bei sportschau.de) trotzdem nicht rotieren. Die Sportschau-Expert:innen würden allerdings etwas anders aufstellen.

Erst das furiose 5:1 des DFB-Teams gegen Schottland zum EM-Auftakt, und dann das etwas weniger spektakuläre, aber trotzdem souveräne 2:0 gegen die Ungarn. Und beide Male hat der Bundestrainer auf dieselbe Start gesetzt. Muss er jetzt im Rhythmus bleiben, auf die alte Fußball-Binse "never chance a winning team" vertrauen? Oder doch mal frischen Kräften eine Chance geben, und auch Stars wie Leroy Sané oder Niclas Füllkrug bei Laune halten?

Hitzlsperger würde Schlotterbeck und Groß bringen

Thomas Hitzlsperger findet, dass es "eigentlich kein Spieler verdient hat, rausrotiert zu werden" . Der langjährige Stuttgarter denkt aber auch an das Thema "Belastungssteuerung" und schlägt vor: "Ich denke an die Champions-League-Sieger Toni Kroos und Antonio Rüdiger, die würden sich vielleicht mal über ein Spiel Pause freuen." Nico Schlotterbeck als linker Innenverteidiger und Pascal Groß in der Schaltzentrale wären Hitzlspergers Alternativen.

Die Wunsch-Aufstellung von Sportschau-Experte Thomas Hitzlsperger für das Spiel gegen die Schweiz

Broich: "Achse beibehalten, frische Kräfte von der Leine lassen"

Thomas Broich hat noch andere Ideen. Der Filigran-Techniker, der in seiner aktiven Zeit "Mozart" gerufen wurde, sagt zur Sportschau, was er als Julian Nagelsmann jetzt machen würde: "Offensivoptionen testen, frische Kräfte von der Leine lassen. Die Achse Tah, Rüdiger, Kroos, Andrich, Gündogan behalten. Kimmich und Neuer auch."

Die Wunsch-Aufstellung von Sportschau-Experte Thomas Broich für das Spiel der DFB-Elf gegen die Schweiz

Schult: Pause für Mittelstädt, Andrich, Musiala und Wirtz

Almuth Schult könnte sich vorstellen, Robert Andrich wegen seiner Gelb-Vorbelastung mal eine Pause zu gönnen, damit er im Achtelfinale auf jeden Fall dabei ist. "Ich würde Maxi Mittelstädt mal rausnehmen, weil er den Drei-Tages-Rhythmus noch nicht so gewohnt ist. Für Florian Wirtz und Jamal Musiala mit seinen vielen kurzen schnellkräftigen Bewegungen ist der Platz in Frankfurt vielleicht nicht so richtig gut." Thomas Müller, Niclas Füllkrug, Benjamin Henrichs und Leroy Sané würde die langjährige Nationaltorhüterin stattdessen gerne mal von Beginn an sehen.

Die Wunschelf von Sportschau-Expertin Almuth Schult vor dem letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz

Schweinsteiger mit drei Wechseln in der Abwehr

Wenn Bastian Schweinsteiger Bundestrainer wäre, würde vor allem die Viererkette ein ganz neues Gesicht bekommen, aber auch die beiden Flügel würden ausgetauscht: David Raum, Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton würde der Rio-Weltmeister aufstellen, vorne bekämen Sané und Chris Führich eine Chance in der Startelf. Auch beim nachnominierten Emre Can sieht Schweinsteiger Potenzial gegen die Schweiz, der Dortmunder würde bei ihm anstelle von Andrich in die Mannschaft rücken.