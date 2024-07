liveblog DFB-Team vor dem EM-Viertelfinale Sané hofft gegen Spanien auf Startelf-Einsatz Stand: 02.07.2024 14:32 Uhr

Im EM-Viertelfinale trifft das DFB-Team auf Spanien. Alle Infos zum Spiel Deutschland - Spanien im Liveblog.

14:06 Uhr

Sané hofft auf auf erneuten Startelf-Einsatz

Nachdem er gegen Dänemark erstmals bei dieser EM von Beginn an ran durfte, hofft Leroy Sané darauf, auch im Viertelfinalduell mit Spanien wieder zum Zuge zu kommen. "Die längere Spielzeit hat mir gut getan", erklärte der 28-Jährige am Dienstag bei der DFB-Pressekonferenz in Herzogenaurach. In den Gruppenspielen zuvor hatte der FC-Bayern-Profi nur drei kürzere Einsätze.

Seine Stärke seien die Läufe hinter die Kette, in die Tiefe, "mit denen Räume in der Mitte geöffnet" würden, umschrieb Sané seine Rolle. Aber das könnten Jamal Musiala und Florian Wirtz auch. Ohnehin sei er froh, dass es nach seiner langwierigen Schambeinentzündung "überhaupt für die EM gereicht" habe, sagte Sané. Die Probleme seien auch jetzt nicht komplett weg, "aber ich habe keine Schmerzen und es gab bislang nach den Spielen auch keine Reaktion".

11:33 Uhr

Nur Can fehlt im ersten DFB-Training

Noch drei Tage, dann steht für die deutsche Mannschaft das EM-Viertelfinale gegen Spanien an. Am Dienstag (02.07.2024) bat Julian Nagelsmann zum ersten Training der direkten Vorbereitung. Bis auf Emre Can, der laut DFB wegen leichter muskulärer Beschwerden ein individuelles Programm bestreitet, waren alle 25 Spieler des Kaders auf dem Trainingsplatz in Herzogenaurach versammelt.

08:41 Uhr

Sportschau-Experte Broich: DFB-Elf muss "druckresistent" sein

Im Viertelfinal-Duell mit Spanien erwartet Thomas Broich, dass die deutsche Mannschaft sehr unter Druck gesetzt wird: "Das Gegenpressing der Spanier ist Hardcore." Die DFB-Elf müsse "extrem sauber am Ball" sein und "in den Positionen rotieren", um Lösungen zu finden. Wichtig sei es dabei, nicht zu sehr ins Risiko zu gehen, sondern immer "den Moment des eventuellen Ballverlustes abzusichern".

07:45 Uhr

Taktische Mittel gegen Spanien

Es gibt sie, die Möglichkeiten, die bislang so stark aufspielenden Spanier in Verlegenheit zu bringen. Defensiv "die Mitte zumachen", fasst es Joshua Kimmich zusammen, um die Flügelflitzer Lamine Yamal und Nico Williams zu stoppen. Offensiv könnten schnelle Diaonalpässen helfen, wie es Georgien im Achtelfinale gegen die Iberer gezeigt hat.

01.07.2024 • 12:27 Uhr

Warum Spanien der bessere Gegner für Deutschland ist

Es ist eine ungleich schwerere Aufgabe: Gastgeber Deutschland trifft im EM-Viertelfinale auf Spanien (05.07.2024, 18 Uhr, live im Ersten und auf sportschau.de) - und nicht auf Georgien. "La Roja" ließ den Osteuropäern beim furiosen 4:1-Sieg im Achtelfinale keine Chance. Sportschau-Redakteur Christian Schulze freut sich auf das "vorweggenommene Endspiel" - und erklärt, warum Spanien der bessere Gegner für die DFB-Auswahl ist.

01.07.2024 • 12:18 Uhr

Muss Spanien für Toptalent Yamal Strafe zahlen?

Das spanische Spiel gegen Deutschland am Freitag in Stuttgart findet bereits um 18 Uhr statt. Somit wird es für Lamine Yamal nicht zum Problem werden. Trotzdem sorgt ein deutsches Gesetz für eine Kuriosität im Fall des 16-Jährigen. Denn Yamal hat offenbar schon mehrfach zu lange gearbeitet - es drohen Sanktionen.

01.07.2024 • 12:08 Uhr

Ausgeglichene Bilanz bei Europameisterschaften

Bei Europameisterschaften trafen Deutschland und Spanien bereits zweimal aufeinander. Neben dem bereits angesprochenen 2:0-Sieg des DFB-Teams bei der Heim-EM 1988 gab es 20 Jahre später eine spanische Revanche - und zwar im Endspiel der EM 2008 in Österreich und der Schweiz.

Das DFB-Team war von einer Euphoriewelle durchs Turnier getragen worden und machte sich große Hoffnung auf den vierten Titel. Doch im Endspiel wurde schnell klar, dass die Südeuropäer klar überlegenen waren. Die Iberer brillierten mit ihrem Tiki-Taka-Spiel, Deutschland lief hinterher. Das Ergebnis war knapper als der Spielverlauf. Letztlich siegte Spanien durch den goldenen Treffer von Fernando Torres mit 1:0, die DFB-Auswahl war allerdings chancenlos.

01.07.2024 • 11:49 Uhr

Spanische Presse selbstbewusst, aber gleichzeitig mit Respekt

Spanien trifft im Viertelfinale der EM 2024 auf Gastgeber Deutschland. Ein Duell, dass bei der spanischen Presse trotz breiter Brust nicht gerade Begeisterung auslöst.

01.07.2024 • 11:40 Uhr

Mutmacher für Deutschland

Es ist das Duell der offensivstärksten Teams der bisherigen Europameisterschaft 2024 - das Viertelfinalduell zwischen Gastgeber Deutschland und Spanien (05.07.2024, 18 Uhr, live im Ersten und auf sportschau.de). Die Spanier sind bislang wohl das spielerisch überzeugendste Team im Turnier, eine Statistik macht indes dem DFB-Team Mut: Denn "La Roja" hat es bei einer EM oder einer WM noch nie geschafft, gegen den jeweiligen Gastgeber zu gewinnen. Bei der EM 1988 gab es beispielsweise auch eine 0:2-Pleite gegen die deutsche Auswahl. Rudi Völler erzielte damals einen Doppelpack. Bei schon fünf Turnieren war für die Südeuropäer deshalb in K.o.-Runden Schluss. Das "Gesetz der Serie" spricht also für Deutschland.

01.07.2024 • 11:27 Uhr

Pressekonferenz mit Joshua Kimmich und David Raum

Nach dem sehr überzeugenden 4:1 (1:1) der Spanier im Achtelfinale der EM 2024 gegen Außenseiter Georgien kommt es in der Runde der besten Acht zum "vorweggenommenen Endspiel". In Stuttgart trifft Gastgeber Deutschland auf Spanien. Ein Spiel, in der es ganz besonders auf die Außenverteidiger ankommen dürfte, denn die Südeuropäer haben exzellente Flügelspieler und das Spiel über die Seiten gehört bei der Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente zu den bevorzugten Stilmitteln. Beim DFB-Team beackerten zuletzt Joshua Kimmich (rechts) und David Raum (links) die Außenbahnen. Auf diese beiden Spieler wird es gegen Spanien ganz besonders ankommen - und beide werden um 14 Uhr auf einer Pressekonferenz in Herzogenaurach sprechen, wie sie die schwere Aufgabe angehen wollen. Die PK wird es live im Stream auf sportschau.de zu sehen geben.