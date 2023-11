Qualifikation zur EURO 2024 Serbien jubelt über EM-Ticket - Enttäuschung bei Montenegro Stand: 19.11.2023 17:31 Uhr

Serbiens Fußball-Nationalmannschaft hat sich im Fernduell mit dem Nachbarn Montenegro für die EM-Endrunde 2024 qualifiziert. Für Serbien ist es eine Premiere.

Dem Team von Trainer Dragan Stojkovic reichte am Sonntag (19.11.2023) am letzten Spieltag der Qualifikation ein 2:2 (1:0) gegen Bulgarien, um sich hinter Ungarn den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe G und die Teilnahme an der EURO in Deutschland zu sichern. Für Serbien ist es die erste EM-Teilnahme, bei den vergangenen beiden WM-Turnieren in Russland 2018 und Katar 2022 waren sie mit dabei.

Der Bremer Milos Veljkovic (16. Minute) brachte die Serben in Führung, Georgi Rusew (59.) und Kiril Despodow (69.) drehten aber das Spiel zugunsten der Bulgaren. Srdan Babic (82.) gelang noch der Ausgleich.

Monegro nach Niederlage nur Dritter

Der Verfolger Montenegro unterlag in Ungarn 1:3 (1:0) und muss sich mit dem dritten Rang zufriedengeben. Auch Montenegro führte durch ein Tor von Slobodan Rubezic (36.), ehe der Ex-Leipziger Dominik Szoboszlai mit einem Doppelpack (66./68.) und Adam Nagy (90.+3) die bereits qualifizierten Ungarn zum Sieg führten.

Mit einem Sieg bei gleichzeitiger Niederlage Serbiens hätte sich Montenegro das EM-Ticket gesichert.