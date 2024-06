Deutscher Nationaltorwart Neuer ignoriert Diskussionen und lässt Zukunft offen Stand: 17.06.2024 14:28 Uhr

Die Diskussionen um seine Person will Manuel Neuer ignoriert haben, über ein mögliches Ende der Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft will er sich nach der EURO 2024 Gedanken machen.

Die Diskussionen um ihn haben sich - zumindest vorerst - gelegt. Gegen Schottland erhielt Neuer weder die Möglichkeit, sich auszuzeichnen noch einen Fehler zu machen. In den Wochen zuvor hatte er einige Fehler gemacht, sowohl im Trikot des FC Bayern als auch in dem der Nationalmanschaft.

Er habe die Diskussionen, ob sein Konkurrent Marc-André ter Stegen nicht inzwischen vielleicht der Bessere wäre, gar nicht an sich herankommen lassen, sagte Neuer am Montag (17.06.2024) bei einer sehr gut besuchten Pressekonferenz. " Wir haben die Bilder bewertet, wie sie sind. Das Vertrauen zwischen dem Trainerteam und mir ist sehr groß", so der Torwart, der am Mittwoch in Stuttgart gegen Ungarn sein 17. Spiel bei einer Europameisterschaft machen wird.

Auf so viele kam bislang als Torwart nur der Italiener Gianluigi Buffon. "Das hört sich auf jeden Fall gut an", antwortete Neuer auf die Frage, ob ihm solche Marken etwas bedeuten würden.