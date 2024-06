Vor Österreich-Spiel Frankreichs Spieler stellen sich gegen Rechtsruck Stand: 17.06.2024 07:25 Uhr

Immer mehr Spieler der französischen Mannschaft beziehen Stellung gegen den Rechtsruck in ihrem Heimatland.

Bevor die Journalisten in Düsseldorf mit ihren Fragen starten konnten, erlebten sie einen ernsten Kylian Mbappé. Der Superstar Frankreichs rief zu Beginn der Pressekonferenz vor dem Österreich-Spiel (Montag, 17.06.2024, 21.00 Uhr, Livestream, Radioreportage und Liveticker) seine Landsleute auf, bei den bevorstehenden Parlamentswahlen zur Wahl zu gehen, um sich dem Rechtsruck entgegenzustellen.

"Man muss trennen, was wichtig ist und was nicht. Das Spiel ist extrem wichtig. Es gibt aber auch Dinge, die wesentlich wichtiger sind als das Spiel morgen" , begann Mbappé: "Dies ist ein wichtiger Moment in der Geschichte unseres Landes. Vielleicht ist er so wichtig wie noch nie."

Neuwahlen in Frankreich während der EM

Die Ergebnisse der Europawahl haben bei den Spielern der französischen Nationalmannschaft Spuren hinterlassen. Stärkste Kraft wurde mit mehr als 31 Prozent "Rassemblement National" (RN), die als rechtspopulistisch bis rechtsextrem geltende Partei von Marine Le Pen. Staatspräsident Emmanuel Macron rief daraufhin eine Neuwahl des Parlaments aus, die während der EM in zwei Runden am 30. Juni und 7. Juli stattfinden wird.

Mbappé: "Ich rufe junge Menschen auf, zur Wahl zu gehen"

"Ich will jetzt zur jungen Generation in unserem Land sprechen" , sagte Mbappé weiter: "Wir können etwas verändern. Wir haben die Zukunft unseres Landes in unserer Hand (...) Ich rufe alle jungen Menschen auf, zur Wahl zu gehen. Die Menschen müssen sich mit unseren Werten identifizieren können."

"Ich denke, dass es traurig ist. Die Lage ist sehr ernst" , hatte einen Tag zuvor bereits Marcus Thuram bei einer Pressekonferenz im französischen Teamcamp in Paderborn gesagt: "Wir waren in der Kabine alle etwas schockiert. Ich glaube, das ist die traurige Wahrheit in unserer Gesellschaft."

Botschaft vom Team an Frankreich vor EM-Auftakt?

Mbappé unterstützt seinen Mitspieler: "Ich teile seine Position und stehe voll dahinter." Für das Spiel gegen Österreich kündigte Mbappé eine mögliche Botschaft an Frankreich an: "Es wird da was geben."

Dembélé: "Alarmglocken sollten schrillen"

Vor Thuram und Mbappé hatte sich auch Ousmane Dembélé geäußert. "Wir müssen die Leute dazu bewegen, zur Wahl zu gehen" , sagte Dembele, "ich denke, dass in Bezug auf die Situation in Frankreich die Alarmglocken schrillen."

Frankreichs Ousmane Dembele in Aktion.

Umfragen deuten einen weiteren Erfolg an

Umfragen zufolge hat der RN auch bei der Parlamentswahl Chancen auf ein gutes Ergebnis und könnte stärkste Kraft werden. "Es läuft jeden Tag im Fernsehen und hilft der Partei, akzeptiert zu werden", kritisierte Thuram. "Wir müssen jeden dazu aufrufen, wählen zu gehen. Und vor allem müssen wir jeden Tag gegen die Ausbreitung des Rassemblement National kämpfen."

Landesweite Demonstrationen am Wochenende

Diese Einstellung teilen viele Menschen in Frankreich. Bei landesweiten Demonstrationen protestierten am Samstag nach Angaben der Organisatoren mehr als 600.000 Menschen gegen den Rechtsruck in Frankreich.

Auch am Sonntag wurde landesweit demonstriert. Nach Polizeiangaben nahmen rund 250.000 Menschen an Kundgebungen in ganz Frankreich teil. Die Veranstalter sprachen sogar von rund 640.000 Demonstranten.

Demonstranten mit Plakaten und Fahnen in Paris

Frankreichs Fußballverband bittet um Ruhe und Respekt

Der französische Fußball-Verband (FFF) hatte nach den ersten Spieler-Äußerungen Medien aufgefordert, die Nationalspieler Spieler nicht mehr zur anstehenden Parlamentswahl zu befragen. Seit Anfang der Woche seien fast alle Spieler zum Thema befragt worden, schrieb der Verband. "Jeder von ihnen konnte sich frei äußern, nach seinen eigenen Überzeugungen und seinen eigenen Empfindlichkeiten" , so die FFF.

Der Verband schließe sich dem "notwendigen Aufruf" zur Abstimmung an, er habe sich der "Meinungsfreiheit verschrieben" . Zugleich mahnte FFF aber, dass die Neutralität des Verbands als Institution sowie des Teams "von allen verstanden und respektiert werden" sollte. "Daher sollte jede Form von Druck und politischer Nutzung des französischen Teams vermieden werden."