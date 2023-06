EM-Qualifikation England und Frankreich feiern Favoritensiege Stand: 16.06.2023 23:20 Uhr

England hat in der EM-Qualifikation bei Malta den dritten Sieg im dritten Spiel eingefahren. Auch Frankreich ist nach einem lockeren Sieg gegen Gibraltar auf Kurs. Die Türkei mit Trainer Stefan Kuntz feierte einen Last-Minute-Sieg.

Die Equipe Tricolore siegte am Freitagabend (16.06.2023) bei Gibraltar, der Nummer 201 der Weltrangliste mit 3:0 und führt mit neun Punkten die Gruppe B souverän an. Olivier Giroud brachte die Franzosen in Faro schon in der dritten Minute in Führung, WM-Torschützenkönig Kylian Mbappe erhöhte kurz vor der Pause per Handelfmeter (45.+3), zudem traf Aymen Mouelhi (78.) ins eigene Tor. Zweiter in der Grupe ist nun Griechenland nach dem 2:1-Erfolg gegen Irland.

England hatte keine Probleme, in Malta den dritten Sieg im dritten Qualifkationsspiel einzufahren. Ein Eigentor von Fernando Apap (9.) ebnete früh den Weg für die Three Lions. Trent Alexander-Arnold (28.), Rekordtorjäger Harry Kane mit seinem 56. Länderspieltor (31., Foulelfmeter) und Callum Wilson (83., Handelfmeter) sorgten für den standesgemäßen 4:0-Sieg.

Auch die Schweizer sind in der Gruppe I mit der Maximalausbeute Spitzenreiter, konnten aber beim mühsamen 2:1-Sieg in Andorra alles andere als glänzen. Die Eidgenossen führten durch Treffer von Remo Freuler (7.) und Zeki Amdouni (33.) schnell mit 2:0. Marcio Vieira (67.) verkürzte. Rumänien liegt nach dem 0:0 im Kosovo zwei Punkte zurück. Belarus wartet nach dem 1:2 (1:0) gegen Israel in Budapest weiter auf den ersten Punktgewinn.

Türkei mit Last-Minute-Sieg

Die Türkei mit Coach Stefan Kuntz setzte sich in Lettland mit einem Treffer in letzter Minute mit 3:2 durch und übernahm in der Gruppe D vorerst sogar Platz eins. Allerdings hat der WM-Dritte Kroatien, der am Sonntag im Finale der Nations League auf Spanien trifft, ein Spiel weniger absolviert und liegt nur zwei Punkte zurück. Wales ist nach dem 2:4 (1:2) gegen Armenien Dritter.

Debütant Abdülkerim Bardakci (22.) erzielte etwas überraschend das 1:0 für die Türken, die zunächst Probleme hatten. Das vermeintliche 2:0 durch Ferdi Kadioglu (39.) wurde nach Videobeweis wegen eines Fouls zurückgenommen. Eduards Emsis (51.) glich aus, doch Cengiz Ünder (61.) traf zum 2:1. In der turbulenten Schlussphase sicherte Irfan Kahveci (90.+5) nach dem erneuten Ausgleich durch Kristers Tobers (90.+4) dem Kuntz-Team doch noch den zweiten Sieg.

Kasachstan überraschend Tabellenführer

In der Gruppe H ist überraschend Kasachstan nach dem 3:0 (1:0) in San Marino Tabellenführer - vor den punktgleichen Verfolgern Dänemark, Finnland und Slowenien.