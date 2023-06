Nations League Niederlande ausgebremst - Kroatiens Oldies stürmen ins Finale Stand: 14.06.2023 23:33 Uhr

Kroatien mit den Altstars Luka Modric, Ivan Perisic oder Domagoj Vida hat sich in der Nations League für das Finale qualifiziert und darf vom ersten großen internationalen Titel träumen. In Rotterdam gelang ein 4:2 (2:2, 0:1)-Sieg nach Verlängerung gegen die Niederlande.

Für die entscheidenden Treffer sorgtenBruno Petkovic (98.) und am Ende die nationale Legende Modric (117./Foulelfmeter). Die Gastgeber waren in der 34. Minute durch den Dortmunder Donyell Malen in Führung gegangen. Nach dem Ausgleich per Foulelfmeter durch den Hoffenheimer Andrej Kramaric (55.) kippte die Partie.

Den zweiten Treffer für Kroatien erzielte Mario Pasalic (72.), ehe Noa Lang (90.+6) Oranje in die Verlängerung rettete. Kroatien, Vize-Weltmeister von 2018, trifft nun im Endspiel am Sonntag (18.06.2023, 20.45 Uhr/Live-Ticker bei sportschau.de) erneut in Rotterdam auf den Sieger der zweiten Halbfinalpartie zwischen Spanien und Europameister Italien.

Zunächst ein Spiel ohne Risiko

Die beiden früheren Weltmeister treten am Donnerstag in Enschede gegeneinander an. 50.000 Zuschauer im ausverkauften Stadion de Kuip erlebten eine erste Halbzeit, in der beide Mannschaften das letzte Risiko scheuten. Das fünfte Länderspieltor von Malen, bei dem die Hintermannschaft der Kroaten unsortiert wirkte, war die einzige klare Einschussmöglichkeit in den ersten 45 Minuten.

Niederlande mit Comeback-Qualität

Und so kratzte sich Bondscoach Ronald Koeman trotz der Führung beim Halbzeitgang in die Kabine nachdenklich den Kopf. Beim EM-Triumph 1988 in Deutschland hatte der mittlerweile 60-Jährige noch selbst auf dem Rasen gestanden.

Auch nach Wiederbeginn merkte man den Spielern an, dass sie am Ende einer langen Saison stehen. Erst nach dem 1:1-Ausgleich wurden die Aktionen zielstrebiger, die Zweikämpfe härter. Kroatien bekam mehr und mehr Oberwasser - doch die Niederländer kamen ganz spät in der Nachspielzeit noch einmal zurück.

Widerstand erst spät gebrochen

Erst nach dem dritten Tor für Kroatien erlahmte die Gegenwehr der Gastgeber. Mit der größeren Physis brachte Kroatien den hart erkämpften Sieg über die Zeit.