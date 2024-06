DFB-Team Einsatz von Rüdiger im Achtelfinale fraglich Stand: 24.06.2024 12:57 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss im EM-Achtelfinale um den Einsatz von Abwehrchef Antonio Rüdiger bangen. Der Innenverteidiger zog sich beim Gruppenfinale gegen die Schweiz (1:1) eine Muskelzerrung am Oberschenkel zu.

Das teilte der DFB am Montag am Rande des Spielersatztrainings in Herzogenaurach mit. Ob Rüdiger am Samstag in Dortmund auflaufen kann, ist fraglich. Wie genau sich Rüdiger die Verletzung zugezogen hat, ist unklar. Beim Ausgleichstreffer von Niclas Füllkrug in der Nachspielzeit jubelte der 31-Jährige noch kräftig mit, unmittelbar danach blieb er angeschlagen liegen.

Nebenmann Tah fehlt gelbgesperrt

Bundestrainer Julian Nagelsmann droht damit ein kompletter Ausfall der Innenverteidigung im Achtelfinale am Samstagabend (21 Uhr). Denn Jonathan Tah sah gegen die Schweiz seine zweite Gelbe Karte im Turnierverlauf und ist für das erste K.o.-Spiel gesperrt. Als erste Alternativen stehen Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton bereit.

Schlotterbeck und Anton hätten einen Einsatz beide verdient, sagte Nagelsmann, als er die Rüdiger-Diagnose noch nicht kannte. "Wir haben Vertrauen in den ganzen Kader", sagte Nagelsmann. Als weiterer Innenverteidiger steht noch Robin Koch im DFB-Kader.

England, Dänemark, Slowenien und Serbien

Gegen wen Deutschland am Samstag als Gruppensieger antreten muss, entscheidet sich erst am Dienstagabend. Aus der Gruppe C sind England, Dänemark, Slowenien und Serbien die Kandidaten.