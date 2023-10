Qualifikation zur EURO 2024 Terrorwarnung - Belgiens Heimspiel gegen Schweden abgebrochen Stand: 16.10.2023 23:13 Uhr

Plötzlich rückte der Fußball ganz weit in den Hintergrund: Die Partie in der EM-Qualifikation zwischen Belgien und Schweden am Montag (16.10.2023) wurde aufgrund einer Terrorwarnung im Spielort Brüssel abgebrochen.

Vor dem Spiel waren drei Menschen in Brüssel durch Schüsse getötet worden - wie der belgische Premierminister Alexander De Croo bestätigte, handelte es sich bei zwei Opfern um Schweden. Der Tatort soll nur fünf Kilometer vom Stadion entfernt gewesen sein und der Täter sei nach Polizeiangaben noch auf der Flucht.

"Beide Mannschaften, die belgische und die schwedische, haben gemeinsam mit der UEFA die Entscheidung getroffen, das Spiel nicht zu Ende zu spielen. Was passiert ist, ist sehr ernst. Es ist schrecklich zu hören, dass zwei unserer Fans gestorben sind", sagte der schwedische Verbandspräsident Fredrik Reinfeldt.

"In was für einer Welt leben wir, zum Teufel?"

"Ich werde so traurig. Es ist äußerst tragisch und ich denke an die Betroffenen und ihre Angehörigen. In was für einer Welt leben wir? In was für einer Welt leben wir, zum Teufel?" , sagte Schwedens Trainer Janne Andersson. " Wir können nicht Fußball spielen, wenn so etwas passiert. Wir und Belgien waren uns völlig einig, dass wir nicht weiterspielen werden. Es ist völlig widerlich. "

Durch eine Durchsage im Stadion wurden die Zuschauer über den Abbruch der Begegnung beim Stand von 1:1 informiert. Sie mussten aber zunächst im Stadion sitzen bleiben und auf grünes Licht der Sicherheitsdienste für die Abreise warten. Auch die schwedische Mannschaft blieb zunächst im Stadion. Das sei laut belgischer Behörden aktuell "der sicherste Ort" , erklärte Reinfeldt.

Ob und wann das Spiel fortgesetzt wird, war zunächst offen. Belgien hatte sich bereits am vergangenen Freitag in der Gruppe F für die Endrunde in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) qualifiziert.