EM-Finale: Deutschlands U21 in Bestbesetzung gegen Portugal

Das Spiel

Das Stadion Stozice in Ljubljana

Deutschland spielt am Sonntag um 21 Uhr (Live-Ticker auf sportschau.de) gegen Portugal um den EM-Titel - es wäre der dritte in dieser Altersklasse nach 2009 und 2017. Die Partie findet in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana statt. Das dortige Stadion Stozice ist 2010 eröffnet worden und bietet 16.038 Zuschauern Platz.



Die Reisegruppe des Deutschen Fußball-Bundes musste aus dem 400 Kilometer entfernten ungarischen Szekesfehervar nach Ljubljana anreisen.

Der Gegner

Portugal hat schon seit vielen Jahren stets starke Nachwuchs-Nationalmannschaften. Vor sechs Jahren fertigten die Südeuropäer das deutsche Team um Joshua Kimmich, Marc-André ter Stegen und Matthias Ginter mit 5:0 im EM-Halbfinale ab. Auch die aktuelle portugiesische U21-Generation bringt große individuelle Klasse mit. Die "Esperancas" feierten in der Vorrunde drei Zu-Null-Siege und warfen anschließend die fünfmaligen Europameister Italien (5:3 n.V.) und Spanien (1:0) aus dem Rennen. Ein EM-Titel fehlt Portugals U21 allerdings noch.