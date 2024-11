Wichtige Testspiele U21-Coach Di Salvo muss personell improvisieren Stand: 11.11.2024 17:13 Uhr

U21-Trainer Antonio Di Salvo hat vor den anstehenden Länderspielen Änderungen an seinem Kader vornehmen müssen. Wie zuletzt mit dabei: Nachwuchstalent Paul Wanner.

Für die angeschlagenen Bright Arrey-Mbi von Hannover 96, Paul Nebel (FSV Mainz 05) und Tom Bischof (TSG Hoffenheim) rückten die Verteidiger Tim Oermann (VfL Bochum) und Marcel Beifuß (Karlsruher SC) in das Aufgebot für die beiden Tests gegen Dänemark und in Frankreich.

Einen dritten Nachrücker kläre man gerade noch ab, sagte Di Salvo am Montag (11.11.2024) im niederländischen Vaals, wo sich die DFB-Auswahl auf das Freundschaftsspiel am Freitag (18 Uhr) im benachbarten Aachen gegen Dänemark vorbereitet. Vier Tage später geht es in Valenciennes gegen Frankreich.

Team wie bei der EM

Die Zielstellung für die ersten beiden von insgesamt vier Testspielen auf dem Weg zur EM 2025 in der Slowakei (11. bis 28. Juni) gegen "zwei Top-Gegner" sei klar: "Das ist eine Standortbestimmung. Wir wollen sehen, wie konkurrenzfähig wir sind" und eine "Mannschaft aufstellen, die auch bei der EM auflaufen könnte" , so Di Salvo.

Wanner mit dabei

Bei der U21 mit dabei sein wird auch wieder Paul Wanner, der der A-Nationalmannschaft um Nationaltrainer Julian Nagelsmann eine Absage erteilt hatte.

Der vom FC Bayern München an den 1. FC Heidenheim ausgeliehene Wanner hat sich noch nicht entschieden, ob er künftig für Deutschlands oder Österreichs A-Nationalmannschaft spielen will. Nagelsmann will sich weiterhin um die Dienste des 18-Jährigen bemühen.

Der gesamte U21-Kader

Torwart: Noah Atubolu (SC Freiburg), Tjark Ernst (Hertha BSC), Jonas Urbig (1. FC Köln)

Abwehr: Marcel Beifus (Karlsruher SC), Hendry Blank (Red Bull Salzburg), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Pharrel Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt), Leandro Morgalla (Red Bull Salzburg), Tim Oermann (VfL Bochum), Max Rosenfelder (SC Freiburg), Jan Thielmann (1. FC Köln)

Mittelfeld: Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion), Aljoscha Kemlein (1. FC Union Berlin), Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt), Frans Krätzig (VfB Stuttgart), Eric Martel (1. FC Köln), Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach), Paul Wanner (1. FC Heidenheim)

Angriff: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Youssoufa Moukoko (OGC Nizza), Nicolo Tresoldi (Hannover 96)

Nick Woltemade (VfB Stuttgart)