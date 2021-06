Jonathan Burkardt in der U21 - der reflektierte Himmelsstürmer

Besondere Verbindung zwischen Mainz 05 und der U21

Dabei hatte auch Burkardt keine einfache Saison: Bei seinen 29 Einsätzen unter vier Trainern wurde er 13 Mal aus- und 15 Mal eingewechselt. Nur ein Mal, am zehnten Spieltag bei Arminia Bielefeld (1:2), spielte Burkardt durch. Ihm fehlte die Konstanz, aber auch die Robustheit, um sich unverzichtbar zu machen. Dabei sind sein Tempo, seine Laufwege und sein Anlaufverhalten fraglos bundesligatauglich. Doch nur zwei Saisontore belegten, wo ebenfalls noch Verbesserungspotenzial besteht: im Abschluss.

Dennoch ist der Angreifer zufrieden: "Im ersten Jahr hatte ich vier Bundesligaspiele, im zweiten acht. Und in dieser Saison bin ich in fast jedem Spiel eingesetzt worden“ , sagte Burkardt in einem DFB-Interview. Es gebe auf dem Weg zu den Profis halt immer wieder Höhen und Tiefen.

Dass die Nullfünfer nun wieder Hauptdarsteller für die deutsche U21 stellen, ist übrigens keine neue Geschichte: Zwischen Mainz und dem DFB-Nachwuchsteam besteht eine besondere Symbiose. "Das ist eine Riesenchance für uns, wenn in einem solchen Spiel drei Jungs aus unserem Nachwuchsleistungszentrum auf dem Platz stehen" , sagte NLZ-Chef Volker Kersting der "Mainzer Allgemeinen Zeitung": Er hat dabei den im vergangenen Herbst zum VfL Wolfsburg gewechselten Ridle Baku mitgerechnet.

Gute Position für den Vertragspoker

Wobei "Hauptdarsteller" bei Burkardt nur eingeschränkt zutrifft. Denn "Johnny", wie ihn bei der U21 alle rufen, hält von sozialen Netzwerken nicht viel. Er ist weder auf Instagram, Facebook oder Twitter zu finden. Seine Begründung: "Ich möchte nicht so in diese Scheinwelt eintauchen. Ich bin gut ohne soziale Medien gefahren, vermisse nichts und werde nicht abgelenkt."

Sein Arbeitgeber möchte den 2022 auslaufenden Vertrag mit dem reflektierten Himmelsstürmer so rasch wie möglich verlängern. Die Verträge von drei Stürmern (Adam Szalai, Robin Quaison, Robert Glatzel) laufen aus, bislang haben die Rheinhessen nur mit Karim Onisiwo langfristig verlängert. Die Verhandlungsposition eines Jonathan Burkardt könnte mit der U21-EM nun sogar noch besser werden.

