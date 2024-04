Nagelsmann, Tuchel, Klopp und Co. Topklubs auf der Suche - Trainerkarussell der Superlative Stand: 02.04.2024 18:29 Uhr

Bayern München und der FC Liverpool sind auf der Suche nach einem neuen Trainer - und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Im Sommer wird es große Bewegungen von großen Namen geben.

Bisher ist nur eine Sache klar: Xabi Alonso bleibt bei Bayer Leverkusen und hat sich damit aus dem Trainerkarussell verabschiedet. Der Spanier wurde vom FC Liverpool und Bayern München umworben, gab aber in der vergangenen Woche bekannt, weiter die "Werkself" anführen zu wollen. Die Suche geht also weiter, nachdem Jürgen Klopp im Januar sein Liverpool-Ende und die Bayern etwas später das Aus von Thomas Tuchel nach der Saison angekündigt hatten.

Max Eberl, Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters, wird öffentlich mehrfach wöchentlich um Wasserstandsmeldungen bei dessen Trainersuche gebeten - konkret wurde er bislang aber nicht. Eberl sagte nur zuletzt, es gebe viele Kandidaten und es seien "auch ungewöhnliche Ideen auf der Liste" . Zudem sei es so, dass " der ein oder andere Kandidat bei uns auch einen anderen Verein hat ", so Eberl.

Fakt ist: ein Topklub sucht einen Toptrainer. Ob das nun Rodrigo de Zerbi, der aktuell bei Brighton & Hove Albion in der Premier League überzeugt und eine Ausstiegsklausel haben soll, ist. Oder Julian Nagelsmann, dessen Vertrag als Bundestrainer nach der EM endet und der zu den Bayern zurückkehren könnte, nachdem das Duo Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic, das ihn im März 2023 entlassen hat, weg ist. Oder José Mourinho, der aktuell ohne Job ist. Oder auch Xavi, der im Sommer beim FC Barcelona aufhören wird.

Auch große Namen wie Löw, Flick und Zidane ohne Job

All diese Namen und viele mehr können auch eine Rolle bei der Suche Liverpools nach einem Klopp-Nachfolger spielen. Die Suchenden (zu denen auch Barca gehören wird, falls sich Xavi nicht mehr umstimmen lässt) sind derart attraktive Klubs, dass sie ambitionierte Trainer aus ihren aktuellen Verträgen locken können - es bahnt sich damit ein Trainerkarussell der Superlative an. Weil Angebot und Nachfrage in hohem Maße aufeinandertreffen. Und das auf allerhöchster Ebene.

Dazu gehört dann auch Tuchel, dessen Nach-Bayern-Zukunft völlig offen ist. Auch Joachim Löw und Hansi Flick werden immer wieder mal bei Klubs gehandelt und könnten plötzlich bei einem Topklub die große Überraschung werden. Zinedine Zidane ist auch auf dem Markt. Das Potenzial in diesem Sommer ist riesig, die Auswahl an überaus erfolgreichen Trainern so groß wie noch nie, und jetzt gibt es dazu auch die Nöte bei großen Klubs.

Auch Spieler brauchen Gewissheit über die Trainer-Zukunft

Abgesehen von der Alonso-Absage ist noch gar nichts klar, aber es ist klar, dass vieles passieren wird. Liverpool und München werden einen neuen Trainer verpflichten - und daraus folgen viele Dinge. Verpflichten sie einen gerade angestellten Coach, braucht dessen aktueller Verein einen Nachfolger. Heuert Nagelsmann wieder bei einem Klub an, braucht die deutsche Nationalmannschaft einen neuen Mann an der Linie. Und, und, und.

Über viele Jahre begann im Frühling die große Zeit der Spekulationen, welche Spieler zu welchen Vereinen wechseln könnten. Jetzt dürften jedoch die Trainer das ganz große Thema sein - zumal die riesigen Einfluss auf Spielertransfers haben.

Ein Beispiel: der FC Bayern versucht aktuell, Alphonso Davies zu einer Vertragsunterschrift zu bewegen. Dessen Berater Nick Huoseh betonte zuletzt gegenüber "Bild" aber: " Es ist ein sehr wichtiger Vertrag in Alphonsos Karriere und wir sollen die Entscheidung treffen ohne zu wissen, wer der Trainer in der nächsten Saison sein wird oder wie die Mannschaft aussieht. Deshalb werden wir am Ende der Saison entscheiden, wie es weitergeht, wenn mehr Klarheit herrscht. "

2025 dreht sich das Karussell weiter

Diese Situation herrscht aktuell vielerorts. Doch auch in der Zukunft scheinen besonders große Trainerjobs vakant - das Trainerkarussell wird sich auch nach diesem Sommer auf höchstem Niveau weiterdrehen. Es gibt zum Beispiel erste Medienberichte, dass Pep Guardiola 2025 bei Manchester City aufhören wolle. Dann wäre nicht nur ein Topklub auf der Suche, sondern auch ein Toptrainer (nach einer Pause?) auf dem Markt. Wie auch Klopp, der sich nach dieser Saison erstmal eine Auszeit nimmt.