"Er wird uns fehlen" Reaktionen zum Tod von Franz Beckenbauer Stand: 08.01.2024 20:06 Uhr

Franz Beckenbauer lebt nicht mehr - und Deutschland trauert. Sogar der Bundeskanzler kondoliert. Ein Überblick über die Reaktionen zum Tod des "Kaisers".

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat den Tod von Franz Beckenbauer als eine "echte Zäsur" bezeichnet. "Mit Hochachtung und großer Dankbarkeit blicken wir auf sein Lebenswerk. Mit ihm verlieren wir einen einzigartigen Fußballer und einen liebenswerten Menschen" , schrieb Neuendorf. Der "Kaiser" hinterlasse "ein großes Vermächtnis für den DFB und den Fußball insgesamt" .

Zum Tod von Beckenbauer: "Niemand wird ihn jemals erreichen"

"Franz Beckenbauer ist die größte Persönlichkeit, die der FC Bayern jemals hatte" , sagte Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der zusammen mit Beckenbauer Welt- und Europameister wurde. "Als Spieler, Trainer, Präsident, Mensch: unvergesslich. Niemand wird ihn jemals erreichen. Die Menschen können sagen, sie haben Fußball gesehen zu Zeiten von Franz Beckenbauer. Er war mir ein Freund, ein einzigartiger Weggefährte – und ein Geschenk an uns alle. Lieber Franz, Ruhe in Frieden!"

Bayerns ehemaliger Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge sagte, Beckenbauer habe "die Geschichte des deutschen Fußballs neu geschrieben und nachhaltig geprägt" : "Als Persönlichkeit beeindruckte er mit seinem großen Respekt vor allen Menschen - denn vor Franz waren alle gleich. Der deutsche Fußball verliert die größte Persönlichkeit in seiner Geschichte."

Bundeskanzler Scholz über Beckenbauer: "Hat Generationen für den Fußball begeistert"

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hat Beckenbauer als einen der "größten Fußballer in Deutschland" bezeichnet. Beckenbauer sei für "viele der Kaiser" gewesen - "auch, weil er über Generationen für den deutschen Fußball begeistert hat. Er wird uns fehlen. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und Freunden", schrieb der SPD-Politiker bei X (vormals Twitter).

Sportdirektor Rudi Völler, der unter dem Teamchef Beckenbauer 1986 Zweiter bei der WM in Mexiko und vier Jahre später in Italien Weltmeister wurde, reagierte tief betroffen. "Ich bin unendlich traurig, die Nachricht seines Todes nimmt mich sehr mit. Ich betrachte es als eines der großen Privilegien meines Lebens, Franz Beckenbauer gekannt und erlebt zu haben."

Nagelsmann über Beckenbauer: "Er stand über den Dingen"

Für Bundestrainer Julian Nagelsmann war Beckenbauer "der beste Fußballer der deutschen Geschichte". Seine Interpretation der Rolle des Liberos habe "das Spiel verändert, Beckenbauer konnte über den Rasen schweben, als Fußballer und später auch als Trainer war er erhaben, er stand über den Dingen". Wenn Beckenbauer einen Raum betreten habe, "hat der Raum geleuchtet, den Titel 'Lichtgestalt des deutschen Fußballs' trug er zu Recht".

Hans-Joachim Watzke hat den am Sonntag verstorbenen Franz Beckenbauer als Deutschlands größten Fußballer aller Zeiten gewürdigt. "Franz Beckenbauer war definitiv der größte deutsche Fußballer aller Zeiten und obendrein einer der tollsten Menschen, den ich je kennengelernt habe" , sagte Watze, der Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball Liga DFL und der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, am Montag (08.01.2023). "Man kann sich wirklich nur verneigen vor dem, was Franz Beckenbauer für Deutschland und den deutschen Fußball geleistet hat."

Matthäus: "Er wird uns allen fehlen"

Auch der ehemalige Weltmeisterkapitän Lothar Matthäus trauert. "Der Schock sitzt tief, obwohl ich wusste, dass es Franz nicht gut ging" , sagte Matthäus der "Bild"-Zeitung. "Sein Tod ist ein Verlust für den Fußball und für ganz Deutschland. Er war einer der Größten als Spieler und Trainer, aber auch außerhalb des Platzes."

Beckenbauer, betonte Matthäus, sei "eine herausragende Persönlichkeit nicht nur im Fußball" gewesen, "er genoss weltweite Anerkennung. Alle, die ihn gekannt haben, wissen, welch ein großartiger und großherziger Mensch Franz war. Ein guter Freund hat uns verlassen. Er wird mir fehlen – er wird uns allen fehlen!"

Lineker schreibt: "Er war einer der ganz Großen unseres Sports"

Thomas Müller würdigte Beckenbauer als einen "der großartigsten Fußballer der Vereinsgeschichte des FC Bayern". Beim Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter, schrieb Müller: "Ruhe in Frieden, Kaiser Franz. Wir werden nie vergessen, was du für den Fußball in Deutschland geleistet hast. "

Auch Englands früherer Fußball-Star Gary Lineker kondolierte via X: "Es tut mir sehr leid zu hören, dass Franz Beckenbauer gestorben ist. Er war einer der ganz Großen unseres Sports. Der Kaiser war der schönste aller Fußballer, der mit Anmut und Charme alles gewonnen hat. Ruhe in Frieden."

Und Matthias Sammer sagte: "Franz war und ist mein großes Idol. Bei uns zu Hause hängt ein übergroßes Porträt von ihm mit dem Champions-League-Pokal in der Hand. Deutschland hat am Sonntag seine wichtigste und größte Fußballpersönlichkeit verloren. Ein sehr, sehr trauriger Tag."

Auch FIFA und UEFA kondolieren

Auch Aleksander Ceferin, der Präsident der UEFA, hat sich zum Tod Beckenbauers geäußert. "Die Fußballwelt betrauert den Verlust des legendären Kaisers", sagte Ceferin laut einer Mitteilungs des Verbands. "Beckenbauers Vermächtnis als einer der ganz Großen des Fußballs ist unbestritten. Wir verabschieden uns von einer wahren Legende!"

Beckenbauer, schrieb FIFA-Präsident Gianni Infantino, sei eine "Legende des deutschen Fußballs und des Weltfußballs" gewesen. "Wir werden Dich niemals vergessen, lieber Franz, Danke für alles."