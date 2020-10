Rund eine Stunde nach dem 3:3 der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz in der Nations League analysierte Wagner im Sportschau Club die aktuelle Lage des DFB-Teams: " Grundsätzlich sehe ich das nicht so dramatisch wie die breite Masse oder der eine oder andere Experte. Ich bin da positiver gestimmt. "

Der Confed-Cup-Gewinner von 2017 nahm vor allem Bundestrainer Joachim Löw in Schutz: " Man kann ihm im Moment keinen Vorwurf machen. Es ist gerade so, dass wir im zweiten Regal an Spielern momentan nicht so die Weltklasse haben – da haben wir ein Defizit an Topspielern. "

Nach seiner Nicht-Nominierung für die WM 2018 in Russland war Wagner noch mit großer Kritik an Löw und seinem Trainerteam aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Im Sportschau Club stellte er diesbezüglich klar: " Inhaltlich wäre ich immer noch zurückgetreten, aber man hätte das sicherlich anders kommunizieren können. Dann wäre alles ruhiger gewesen. "

Wagner warnt Bayern vor Leipzig und Dortmund

Das Geschehen in der Bundesliga hat Wagner noch immer im Blick. Der 180-fache Bundesliga-Spieler glaubt, dass das Meisterrennen in dieser Saison nicht automatisch sein Heimatverein FC Bayern München machen wird: " Ich traue dem BVB und auch RB Leipzig vieles zu. "

Dennoch seien die Bayern nach wie vor der Favorit, schließlich sei die Mannschaft von Trainer Hansi Flick der aktuelle Champions-League-Sieger, und der Kader sei zum Schluss der Transferphase noch einmal sinnvoll verstärkt worden.

Einen großen Anteil am bisherigen Erfolg der Bayern misst Wagner auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic zu: " Er hat damals den besten Transfer mit mir gemacht – seinen ersten. Spaß beiseite: Er ist ein Fuchs, ist unglaublich fleißig, bestens vernetzt und spürt die Strömungen in der Kabine. Er geht dann auch zu den Spielern hin, wenn er etwas mitbekommt. "

Wagner will Spieler als Trainer begeistern

Bei Tianjin Teda in China löste Wagner Anfang dieses Jahres seinen Vertrag auf – und beendete seine aktive Fußballerkarriere. Er sei froh, jetzt wieder bei seiner Familie zu wohnen und Zeit für sie zu haben – gerade auch deswegen, weil die Zeit in China nicht immer einfach war: " Zunächst einmal: Ich habe tolle Erfahrungen gesammelt und wurde sehr offen empfangen. Aber ich hatte auch ganz schön zu knabbern. Ich glaube, die ersten sechs Tage habe ich nichts gegessen. Ich bin an die ganze Sache zu blauäugig rangegangen. Die Kultur, die andere Luft – das war schon erst einmal ein Schlag ins Gesicht. "

Aktuell macht Wagner seinen Trainerschein und will in Zukunft auch hier für Aufsehen sorgen. Seine größte Stärke sieht er in seiner Menschenführung: " Ich kann Menschen zusammenbringen – das möchte ich auch als Trainer schaffen. " Gerade weilt Wagner unter anderem als Stürmertrainer beim DFB -Nachwuchs. Doch das soll nur der Anfang sein.

Stand: 14.10.2020, 01:06