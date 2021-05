Almuth Schult zum DFB-Chaos: "Mich macht das traurig"

Borussia Dortmund setzt sich im DFB-Pokalfinale gegen Leipzig mit 4:1 durch - die ehemalige Welttorhüterin Almuth Schult hatte sich ein knapperes Resultat erhofft. " Leipzig hatte die Chancen auf das 3:2, damit wäre es zum Ende nochmal richtig spannend geworden ", so Schult. " Das wäre eines solchen Pokalabends würdig gewesen ."

Sowohl Schult als auch Sportschau-Experten-Kollege Stefan Kuntz sehen in den Dortmundern aber einen verdienten Gewinner des Endspiels. " Leipzig war im Spielaufbau nicht ganz so konzentriert wie sonst ", analysierte U21-Nationaltrainer Kuntz. "D ortmund hat es sehr diszipliniert gemacht und Individualleistungen in der Offensive haben das Spiel entschieden ."

Schult über den DFB: "Verband sollte ein Vorbild sein"

Im Sportschau Club sprechen Kuntz und Schult darüber hinaus über den Deutschen Fußball-Bund, der aufgrund von Streitigkeiten in der Führungsebene Negativschlagzeilen schrieb - für Schult ein nur schwer zu ertragender Zustand: " Mich macht das sehr traurig, was da gerade los ist. Ich war immer ein Kind des DFB , habe alle Jugend-Nationalmannschaften durchlaufen. Der Verband sollte ein Vorbild sein und sollte Leute suchen, die den Verband mit Integrität zukunftsträchtig zu machen und wieder an die Weltspitze führen. "

Auch Kuntz stellt die Notwendigkeit von Veränderungen in der Führungsebene heraus: " Es ist schade, dass wir im Moment so schlechte Schlagzeilen schreiben. Wir sind alle froh, dass es so aussieht, als würde man den Weg für einen kleinen Umbruch freimachen. Man muss mal alles durchleuchte n."

DFB-Schwierigkeiten als Motivationsspritze für die Euro?

Zur Personalpolitik des Bundestrainers Joachim Löw will sich Kuntz hingegen nicht im Detail äußern. Doch unabhängig von der Aufstellung sieht Kuntz die deutsche Elf trotz der vielen Rückschläge in den letzten Monaten und Jahren für die bevorstehende Europameisterschaft gewappnet: " Zur Euro zu fahren und alle - ich sage das jetzt etwas überzogen - mundtot zu machen und zum Schluss von allen Seiten auf die Schultern geklopft zu bekommen: Das ist schon ein Antrieb ."

Zur Frage, wen von den Weltmeistern von 2014 Joachim Löw in den EM -Kader aufnehmen soll, liefert Schult eine klare Einschätzung. Die Torhüterin vom VfL Wolfsburg sieht in im auch im Pokalfinale überzeugenden Dortmunder Mats Hummels " auf jeden Fall eine Option ". Auch Münchens Thomas Müller habe eine " überragende Saison gespielt " und darf laut Schult bei der Euro nicht fehlen: " Er muss dabei sein ".

Kuntz zu Haaland: "Ihm läuft Real Madrid nicht weg"

Beim Dortmunder Marco Reus ist Schult geteilter Ansicht: " Er hat in den letzten Wochen geschwächelt, aber im Pokalfinale hat er wieder gezeigt, was er für eine Klasse hat ." Wie bei den anderen Spielern ließ sich Kuntz nicht in die Karten schauen und verwies auf die nächste Kadernominierung des Bundestrainers: " Warten wir mal ab, wen Jogi nominiert ."

Beim Thema Erling Haaland aber wurde Kuntz deutlich, dem die vielen Wechselspekulationen um Dortmunds Stürmerstar offenbar wenig gefallen. " Wir wissen doch gar nicht, ob Haaland wechseln will - er hat sich doch nie dazu geäußert ", so Kuntz. " Ihm läuft doch Real Madrid oder Manchester United nicht weg ."

ARD | Stand: 14.05.2021, 01:30