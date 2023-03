26. Spieltag in der Bundesliga So läuft die Sportschau am Samstag Stand: 30.03.2023 16:35 Uhr

In dieser Reihenfolge sind die Berichte in der Sportschau am Samstag ab 18.00 Uhr im Ersten geplant.

3. Bundesliga | 30. Spieltag Spiel Kommentar Erzgebirge Aue - VfB Oldenburg Torsten Püschel SV Wehen Wiesbaden - FSV Zwickau Christian Adolph MSV Duisburg - SV Elversberg Torsten Winkler

Frauen-Bundesliga | 17. Spieltag Spiel Kommentar Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim Sebastian Rieth

Premier League | 29. Spieltag Spiel Kommentar Manchester City - FC Liverpool Jan Neumann

2. Bundesliga | 26. Spieltag Spiel Kommentar FC St. Pauli - Jahn Regensburg Stephan Schiffner Hannover 96 - SV Sandhausen Matthias Cammann Karlsruher SC - Eintracht Braunschweig Philipp Sohmer